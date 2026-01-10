Inicio Recetas budín
Budín de espinaca y pollo: la receta riquísima, fácil y nutritiva con solo 7 ingredientes

El budín de espinaca y pollo es una de las recetas más sabrosas y nutritivas para preparar en el almuerzo o la cena

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El budín de espinaca y pollo es una receta práctica y sabrosa para el almuerzo o la cena.

Pensar a diario qué cocinar puede volverse una tarea pesada, especialmente cuando hay que resolver el almuerzo y la cena para toda la familia. Dentro del mundo de las recetas prácticas y saludables, el budín de espinaca y pollo se presenta como una opción rendidora, nutritiva y perfecta para salir del paso sin complicaciones.

Este budín se destaca por su textura esponjosa y su sabor suave, donde la espinaca se combina de manera ideal con la proteína del pollo. Es una receta muy versátil, ya que se puede gratinar con queso rallado, sumar condimentos a gusto o adaptarla según los ingredientes disponibles en casa, sin perder su esencia casera y reconfortante.

Además de ser una comida liviana y equilibrada, el budín de espinaca y pollo aporta fibra, vitaminas y proteínas de calidad. Es ideal para incorporar verduras en la alimentación diaria, especialmente de los más chicos, y también funciona muy bien como opción para la vianda del trabajo o para tener lista en la heladera durante la semana.

budin de pollo y acelga

Recetas: budín de espinaca y pollo sin harina

  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de leche
  • 1 g de pechuga de pollo
  • 1 atado de espinaca
  • 3 cdas. de maicena
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Queso parmesano (opcional)
budin de pollo y acelga (1)

Receta rápida: cómo preparar budín de espinaca y pollo sin harina

  1. Primero, lava la espinaca y pícala fina. Corta la cebolla en cubitos o sofríe en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente.
  2. A continuación, cocina la pechuga de pollo en agua con sal y luego desmenúzala o procesa.
  3. En la misma sartén, saltea la espinaca hasta que se ablande y cambie de color. Escurre bien hasta que suelte todo el líquido.
  4. Luego, en un bowl grande, combina el pollo, la espinaca y la cebolla. Suma los huevos, la leche y la maicena, y condimenta con sal y pimienta.
  5. Precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Vuelca la preparación y, si quieres, espolvorea con queso parmesano rallado.
  6. Para terminar, cocina el budín de espinaca y pollo durante 25 minutos o hasta que quede firme y dorado. Deja reposar antes de desmoldar y disfruta caliente o tibio.

