Budín de espinaca y pollo: la receta riquísima, fácil y nutritiva con solo 7 ingredientes

Pensar a diario qué cocinar puede volverse una tarea pesada, especialmente cuando hay que resolver el almuerzo y la cena para toda la familia. Dentro del mundo de las recetas prácticas y saludables, el budín de espinaca y pollo se presenta como una opción rendidora, nutritiva y perfecta para salir del paso sin complicaciones.
Este budín se destaca por su textura esponjosa y su sabor suave, donde la espinaca se combina de manera ideal con la proteína del pollo. Es una receta muy versátil, ya que se puede gratinar con queso rallado, sumar condimentos a gusto o adaptarla según los ingredientes disponibles en casa, sin perder su esencia casera y reconfortante.
Además de ser una comida liviana y equilibrada, el budín de espinaca y pollo aporta fibra, vitaminas y proteínas de calidad. Es ideal para incorporar verduras en la alimentación diaria, especialmente de los más chicos, y también funciona muy bien como opción para la vianda del trabajo o para tener lista en la heladera durante la semana.
Recetas: budín de espinaca y pollo sin harina
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche
- 1 g de pechuga de pollo
- 1 atado de espinaca
- 3 cdas. de maicena
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso parmesano (opcional)
Receta rápida: cómo preparar budín de espinaca y pollo sin harina
- Primero, lava la espinaca y pícala fina. Corta la cebolla en cubitos o sofríe en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente.
- A continuación, cocina la pechuga de pollo en agua con sal y luego desmenúzala o procesa.
- En la misma sartén, saltea la espinaca hasta que se ablande y cambie de color. Escurre bien hasta que suelte todo el líquido.
- Luego, en un bowl grande, combina el pollo, la espinaca y la cebolla. Suma los huevos, la leche y la maicena, y condimenta con sal y pimienta.
- Precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Vuelca la preparación y, si quieres, espolvorea con queso parmesano rallado.
- Para terminar, cocina el budín de espinaca y pollo durante 25 minutos o hasta que quede firme y dorado. Deja reposar antes de desmoldar y disfruta caliente o tibio.