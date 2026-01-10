Budín de espinaca y pollo: la receta riquísima, fácil y nutritiva con solo 7 ingredientes

Este budín se destaca por su textura esponjosa y su sabor suave, donde la espinaca se combina de manera ideal con la proteína del pollo. Es una receta muy versátil, ya que se puede gratinar con queso rallado, sumar condimentos a gusto o adaptarla según los ingredientes disponibles en casa, sin perder su esencia casera y reconfortante.

Además de ser una comida liviana y equilibrada, el budín de espinaca y pollo aporta fibra, vitaminas y proteínas de calidad. Es ideal para incorporar verduras en la alimentación diaria, especialmente de los más chicos, y también funciona muy bien como opción para la vianda del trabajo o para tener lista en la heladera durante la semana.