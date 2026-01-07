Cómo preparar Mollejas a la parrilla: la receta sabrosa, cremosa y crocante por fuera con 7 ingredientes

Las mollejas a la parrilla son una de las recetas clásicas de los asados argentinos. Este corte de la vaca tiene una textura tierna y cremosa por dentro, con un exterior que puede ser crocante y un sabor delicado pero sabroso.
Para preparar la receta de mollejas a la parrilla se deben seguir una serie de pasos simples para resaltar lo mejor de su sabor y textura. Lo esencial es cuidar la cocción, que primero debe ser en una olla y luego sobre las brasas, en la parrilla.
Receta para hacer mollejas a la parrilla
Ingredientes:
- 800 g de mollejas
- Leche
- Agua
- 2 hojas de laurel
- Jugo de limón
- Ramas de tomillo
- Sal y especias, a gusto
Cómo preparar la receta de mollejas a la parrilla: paso a paso
- Primero, precocina las mollejas a fuego bajo entre 30 y 40 minutos en una mezcla de agua, leche, sal, pimienta y hojas de laurel, cubriéndolas por completo.
- A continuación, mientras se cocinan, retira la espuma con una espumadera para limpiar las impurezas o grasa que suben a la superficie.
- Luego, saca las mollejas de la olla, retira la tela que las recubre y córtalas en rodajas. Llévalas a la parrilla caliente hasta lograr un dorado parejo.
- Mientras se cocinan, rocía las mollejas con jugo de limón y ramitas de tomillo para aromatizarlas. Como alternativa, se puede realizar una precocción en el horno a temperatura controlada. En ese caso, rocíalas con limón y finaliza la cocción en la parrilla.
Trucos para que las mollejas a la parrilla queden perfectas
- Luego de hervir las mollejas, enfríalas en agua con hielo para cortar la cocción y que se doren mejor en la parrilla.
- Para aportarles más sabor, sirve con chimichurri, salsa criolla o mayonesa especiada.
Receta del chimichurri para asado de mollejas
Ingredientes:
- 2 cdas. de perejil fresco
- 1/2 cda. de orégano
- 1 diente de ajo
- 1/2 cda. de pimentón
- 1/2 cda. de ají molido
- 1/2 cdta. de sal
- Aceto balsámico o vinagre
- Pimienta negra
- Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
- A continuación, agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
- Por último, tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Si quieres, puedes dejarlo macerar toda la noche o incluso durante una semana.
Cómo preparar salsa criolla
Ingredientes:
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento morrón
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento amarillo
- 2 tomates perita
- 1 cebolla de verdeo
- 1 taza de aceite de oliva
- 1/2 taza de vinagre de manzana
- Sal y pimienta
- Comino
- Ají molido
Procedimiento:
- Primero, pica la cebolla y los pimientos morrón en trozos pequeños. Quítale las semillas a los tomates y también córtalos pequeños.
- En un bowl, coloca el vinagre con los condimentos y revuelve bien. Suma las verduras picadas y mezcla.
- Finalmente, añade el aceite de oliva y deja reposar la salsa criolla en la heladera antes de consumirla.