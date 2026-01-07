Inicio Recetas mollejas
Cómo preparar Mollejas a la parrilla: la receta sabrosa, cremosa y crocante por fuera con 7 ingredientes

Las mollejas a la parrilla son una de las mejores recetas para incluir en los asados. Tienen una textura cremosa por dentro y crocante por fuera

Por Antonella Prandina [email protected]
Las mollejas a la parrilla son una de las recetas más sabrosas de los asados argentinos.

Las mollejas a la parrilla son una de las recetas más sabrosas de los asados argentinos. Foto: gentileza locosporelasado.

Las mollejas a la parrilla son una de las recetas clásicas de los asados argentinos. Este corte de la vaca tiene una textura tierna y cremosa por dentro, con un exterior que puede ser crocante y un sabor delicado pero sabroso.

Para preparar la receta de mollejas a la parrilla se deben seguir una serie de pasos simples para resaltar lo mejor de su sabor y textura. Lo esencial es cuidar la cocción, que primero debe ser en una olla y luego sobre las brasas, en la parrilla.

Receta para hacer mollejas a la parrilla

Ingredientes:

  • 800 g de mollejas
  • Leche
  • Agua
  • 2 hojas de laurel
  • Jugo de limón
  • Ramas de tomillo
  • Sal y especias, a gusto

Cómo preparar la receta de mollejas a la parrilla: paso a paso

  1. Primero, precocina las mollejas a fuego bajo entre 30 y 40 minutos en una mezcla de agua, leche, sal, pimienta y hojas de laurel, cubriéndolas por completo.
  2. A continuación, mientras se cocinan, retira la espuma con una espumadera para limpiar las impurezas o grasa que suben a la superficie.
  3. Luego, saca las mollejas de la olla, retira la tela que las recubre y córtalas en rodajas. Llévalas a la parrilla caliente hasta lograr un dorado parejo.
  4. Mientras se cocinan, rocía las mollejas con jugo de limón y ramitas de tomillo para aromatizarlas. Como alternativa, se puede realizar una precocción en el horno a temperatura controlada. En ese caso, rocíalas con limón y finaliza la cocción en la parrilla.
Trucos para que las mollejas a la parrilla queden perfectas

  • Luego de hervir las mollejas, enfríalas en agua con hielo para cortar la cocción y que se doren mejor en la parrilla.
  • Para aportarles más sabor, sirve con chimichurri, salsa criolla o mayonesa especiada.

Receta del chimichurri para asado de mollejas

Ingredientes:

  • 2 cdas. de perejil fresco
  • 1/2 cda. de orégano
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cda. de pimentón
  • 1/2 cda. de ají molido
  • 1/2 cdta. de sal
  • Aceto balsámico o vinagre
  • Pimienta negra
  • Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
  2. A continuación, agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
  3. Por último, tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Si quieres, puedes dejarlo macerar toda la noche o incluso durante una semana.
Cómo preparar salsa criolla

Ingredientes:

  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento morrón
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento amarillo
  • 2 tomates perita
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 taza de aceite de oliva
  • 1/2 taza de vinagre de manzana
  • Sal y pimienta
  • Comino
  • Ají molido

Procedimiento:

  1. Primero, pica la cebolla y los pimientos morrón en trozos pequeños. Quítale las semillas a los tomates y también córtalos pequeños.
  2. En un bowl, coloca el vinagre con los condimentos y revuelve bien. Suma las verduras picadas y mezcla.
  3. Finalmente, añade el aceite de oliva y deja reposar la salsa criolla en la heladera antes de consumirla.

