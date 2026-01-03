Empanadas de cordero: cómo preparar la receta de campo más sabrosa, fácil y lista en solo 30 minutos

Las empanadas de cordero son una de las recetas tradicionales que se destacan por su sabor intenso y diferente, ideales para quienes buscan salir de lo habitual y disfrutar de una carne llena de carácter. El relleno, tierno y jugoso, aporta un perfil aromático único que transforma a las empanadas en una opción perfecta para celebraciones especiales.
Este tipo de empanadas tiene su origen en regiones donde el cordero es una carne protagonista, como la Patagonia argentina, el norte de Chile y distintas zonas de Medio Oriente y España. En estas culturas, la combinación de carne ovina con especias y vegetales dio lugar a variantes que luego se adaptaron a la cocina criolla, convirtiéndose en un clásico regional.
Hoy, las empanadas de cordero forman parte de un repertorio de recetas que rescatan tradiciones y sabores auténticos, ofreciendo una alternativa deliciosa a las empanadas de carne vacuna con un toque gourmet.
Receta para hacer empanadas de cordero
Ingredientes:
- 300 g de carne de cordero
- 1 paquete de tapas de empanadas
- 1 rama de cebolla de verdeo
- 1/2 pimentón
- 1/2 cebolla
- 3 cdas. de salsa de tomate
- 1 cdta. de pimentón rojo
- 1 cdta. de comino
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 huevo
- Aceitunas negras
- 1 cda. de aceite
- Sal
Cómo preparar empanadas de cordero: la receta, paso a paso
- Primero, pica el pimentón, la cebolla y la cebolla de verdeo. También, pica la carne de cordero en cubos pequeños.
- A continuación, en una sartén, calienta el aceite a fuego medio y sofríe la cebolla, el pimentón y el verdeo por 5 minutos. Agrega nuez moscada, comino, sal y la salsa de tomate.
- Luego, suma el cordero a la sartén y cocina hasta que se selle. Deja cocinar a fuego medio hasta que quede tierno y reserva.
- Mientras tanto, hierve el huevo, retira la cáscara y pica en cubos. También pica las aceitunas e incorpora los dos ingredientes a la preparación anterior.
- Comienza a armar las empanadas de cordero y realiza el repulgue que desees. Precalienta el horno a 250 °C y cocina por 15 minutos hasta que estén doradas de ambos lados.
Maridaje para las empanadas de cordero
Las empanadas de cordero se pueden maridar con vino tinto para resaltar su sabor. Además, si quieres crear una comida equilibrada, es ideal acompañarlas con ensaladas frescas.