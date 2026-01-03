Empanadas de cordero: cómo preparar la receta de campo más sabrosa, fácil y lista en solo 30 minutos

Este tipo de empanadas tiene su origen en regiones donde el cordero es una carne protagonista, como la Patagonia argentina, el norte de Chile y distintas zonas de Medio Oriente y España. En estas culturas, la combinación de carne ovina con especias y vegetales dio lugar a variantes que luego se adaptaron a la cocina criolla, convirtiéndose en un clásico regional.

Hoy, las empanadas de cordero forman parte de un repertorio de recetas que rescatan tradiciones y sabores auténticos, ofreciendo una alternativa deliciosa a las empanadas de carne vacuna con un toque gourmet.