Cómo preparar la Feijoada tradicional: el guiso de frijoles más emblemático de Brasil, paso a paso

Esta receta tradicional se caracteriza por la combinación generosa de ingredientes y una cocción lenta que potencia cada aroma. Los frijoles son el corazón de la feijoada y se integran con cortes de carne que aportan cuerpo y carácter, dando como resultado un guiso suculento, humeante y absolutamente tentador.

Aunque existen debates sobre su origen, los especialistas coinciden en que la feijoada tal como se conoce hoy es una creación auténticamente brasileña. Los frijoles negros, originarios de América del Sur, ya eran utilizados por los pueblos guaraníes, y con el tiempo dieron lugar a este plato que hoy identifica a Brasil en todo el mundo.