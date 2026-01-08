El puerto de América Latina que tiene el muelle más largo del mundo: 8.000 metros de longitud

Lo que sucede diariamente en este puerto es una coreografía precisa de logística y tiempo. A lo largo de sus más de ocho kilómetros circulan vehículos, sistemas de carga y personal portuario que conectan tierra firme con buques de gran calado. Gracias a esta infraestructura, el puerto puede recibir barcos de carga y cruceros internacionales, convirtiéndose en un punto estratégico tanto para el comercio como para el turismo.

Puerto de Progreso

Cómo es este puerto de América Latina único en el mundo

Más allá de los números, el muelle de Progreso representa una historia de adaptación e ingeniería. No nació para batir récords, sino para resolver un problema concreto, y terminó convirtiéndose en un símbolo no solo de América Latina, sino del mundo entero.

Las características del muelle lo hacen único en el mundo. Su longitud récord no solo permite el atraque seguro de grandes embarcaciones, sino que reduce la necesidad de dragado constante, una ventaja clave en términos económicos y ambientales. Además, su diseño ha sido reforzado a lo largo del tiempo para soportar condiciones climáticas adversas, corrientes marinas y el uso continuo.