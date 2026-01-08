Hay infraestructuras que no suelen ocupar portadas, pero sostienen el movimiento del mundo. Los puertos son uno de esos pilares invisibles del comercio global, y en América Latina existe uno que no solo cumple esa función, sino que además ostenta un récord mundial.
El puerto de América Latina que tiene el muelle más largo del mundo: 8.000 metros de longitud
Este muelle no solo conecta, sino que demuestra que América Latina también es capaz de construir infraestructura que hace historia
En la región de América Latina se encuentra el muelle más largo del mundo, una estructura que se extiende por 8.018 metros y que ha sido reconocida oficialmente por los Guinness World Records.
El puerto de América Latina que tiene el muelle más largo del mundo: 8.000 metros de longitud
En el norte de México, sobre el Golfo de México, se ubica en el Puerto de Progreso, en el estado de Yucatán. Desde la costa, el muelle parece perderse en el horizonte, avanzando mar adentro como una línea interminable de concreto y acero. Su existencia responde a una condición geográfica muy particular. Las aguas de esta región de América Latina son extremadamente poco profundas, lo que durante décadas dificultó el acceso de grandes embarcaciones. La solución fue tan simple como audaz, construir un muelle que llegara hasta aguas profundas.
Lo que sucede diariamente en este puerto es una coreografía precisa de logística y tiempo. A lo largo de sus más de ocho kilómetros circulan vehículos, sistemas de carga y personal portuario que conectan tierra firme con buques de gran calado. Gracias a esta infraestructura, el puerto puede recibir barcos de carga y cruceros internacionales, convirtiéndose en un punto estratégico tanto para el comercio como para el turismo.
Cómo es este puerto de América Latina único en el mundo
Más allá de los números, el muelle de Progreso representa una historia de adaptación e ingeniería. No nació para batir récords, sino para resolver un problema concreto, y terminó convirtiéndose en un símbolo no solo de América Latina, sino del mundo entero.
Las características del muelle lo hacen único en el mundo. Su longitud récord no solo permite el atraque seguro de grandes embarcaciones, sino que reduce la necesidad de dragado constante, una ventaja clave en términos económicos y ambientales. Además, su diseño ha sido reforzado a lo largo del tiempo para soportar condiciones climáticas adversas, corrientes marinas y el uso continuo.