El mejor hotel del mundo está en América Latina y es uno de los pocos lugares donde se puede nadar con tortugas

Se trata del hotel Secrets Akumal Riviera Maya, ubicado entre Playa del Carmen y Tulum, en la península de Yucatán. Este resort exclusivo para adultos se consolidó como uno de los grandes referentes del Caribe de México gracias a su combinación de lujo, naturaleza y experiencias únicas.

Akumal significa “lugar de las tortugas” en lengua maya. La bahía es uno de los sitios más famosos del mundo para nadar y practicar esnórquel junto a tortugas marinas en libertad. El hotel en América Latina ha logrado integrar esta riqueza natural en cada detalle de su propuesta, organizando excursiones acuáticas, actividades recreativas y tratamientos de spa inspirados en el entorno caribeño.

Hotel Secrets Akumal Riviera Maya (1)

Cómo es el mejor hotel del planeta

El hotel cuenta con más de 400 suites, muchas de ellas con acceso directo a la piscina o vistas panorámicas al mar Caribe. Además, uno de sus principales atractivos es la propuesta gastronómica, con restaurantes temáticos a la carta y sin necesidad de reserva previa, que incluyen cocina mexicana contemporánea, francesa, asiática e internacional.

A esto se suman bares premium, servicio las 24 horas y una atención personalizada que los huéspedes destacan constantemente en sus comentarios. La sensación de exclusividad, tranquilidad y contacto con la naturaleza son algunos de los aspectos más valorados.

El hotel también posee habitaciones amplias, jardines tropicales y acceso directo a la playa. Los amantes del bienestar pueden disfrutar del gimnasio, el baño de vapor y el spa, mientras que quienes buscan aventura tienen a disposición actividades como buceo, snorkel y recorridos en bicicleta.

Además, la ubicación privilegiada del resort convierte al snorkel con tortugas en una de las experiencias más deseadas por los turistas. Los visitantes también destacan los bufés junto a la piscina, las catas de tequila y la gran variedad gastronómica disponible dentro del complejo.

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