La foto del sable y el detalle de dónde estaba la pieza histórica de los granaderos robada

el sable robado de los granaderos El sable recuperado junto a otros elementos secuestrados por la Policía de Investigaciones.

Desde la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, pidieron el secuestro de los elementos robados y la aprehensión de un hombre, que incluso tenía un pedido de capatura.F. A quien posee un pedido de captura.

Los antecedentes del detenido

El único detenido, un joven de 25 años, tiene un extenso prontuario delictivo, según fuentes policiales:

Captura pendiente (noviembre de 2024)

Encubrimiento agravado y simple

Lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género

Resistencia a la autoridad

El robo de una pieza histórica

El robo ocurrió el sábado 3 de enero y había sido denunciado en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2. Cinco días después, en un exitoso operativo policial lograron dar con los delincuentes y con el objeto robado.

Según consta en la denuncia oficial, uno de los empleados advirtió que de una barraca del lugar delincuentes sustrajeron un sable corvo de acero con filo en un solo lado de la hoja y empuñadura de color negro, que data de 1898.

sable corvo robo las heras Así estaba el sable de los granaderos robados en el Campo Histórico El Plumerillo.

El sable en cuestión provino de una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala.

Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.

Para esclarecer el hecho, trabajó exitosamente la Fiscalía de Robos quien recuperó el sable, junto a la Policía de Investigaciones.