El sable de los granaderos, que tenía un grandísimo valor patrimonial y cultural, fue recuperado por la Policía de Investigaciones este jueves en un allanamiento. El operativo ocurrió en calle Alsina del Barrio Santa Teresita, de Las Heras.
La foto del sable y el detalle de dónde estaba la pieza histórica de los granaderos robada
La Policía de Investigaciones fue la responsable de dar con la pieza histórica robada. Estaba en Las Heras. Hay un detenido con un extenso prontuario
Además del sable, en el lugar encontraron un revolver calibre 38, una pistola y una moto la cual estaba pedida por hurto agravado.
Los efectivos policiales, por averiguaciones durante el allanamiento, descubrieron que el sable estaba escondido debajo de un vehículo que se encontraba en la vía pública en el interior de la barriada popular.
Desde la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, pidieron el secuestro de los elementos robados y la aprehensión de un hombre, que incluso tenía un pedido de capatura.F. A quien posee un pedido de captura.
Los antecedentes del detenido
El único detenido, un joven de 25 años, tiene un extenso prontuario delictivo, según fuentes policiales:
- Captura pendiente (noviembre de 2024)
- Encubrimiento agravado y simple
- Lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género
- Resistencia a la autoridad
El robo de una pieza histórica
El robo ocurrió el sábado 3 de enero y había sido denunciado en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2. Cinco días después, en un exitoso operativo policial lograron dar con los delincuentes y con el objeto robado.
Según consta en la denuncia oficial, uno de los empleados advirtió que de una barraca del lugar delincuentes sustrajeron un sable corvo de acero con filo en un solo lado de la hoja y empuñadura de color negro, que data de 1898.
El sable en cuestión provino de una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala.
Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.
Para esclarecer el hecho, trabajó exitosamente la Fiscalía de Robos quien recuperó el sable, junto a la Policía de Investigaciones.