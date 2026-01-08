La Municipalidad de Las Heras confirmó este jueves que recuperó el sable robado del Campo Histórico El Plumerillo. La pieza databa de 1898 y si bien no tenía un gran valor comercial (aproximadamente $200.000 dependiendo el estado en el que esté) tenía valor histórico y patrimonial.
Las Heras recuperó el sable de los granaderos robado del Campo Histórico El Plumerillo
La pieza databa de 1898 y tenía un gran valor histórico y patrimonial para la comuna. Era utilizado por los ganaderos en actos de gala y no de guerra
El robo ocurrió el sábado 3 de enero y había sido denunciado en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2. Cinco días después, en un exitoso operativo policial lograron dar con los delincuentes y con el objeto robado.
Según consta en la denuncia oficial, uno de los empleados advirtió que de una barraca del lugar delincuentes sustrajeron un sable corvo de acero con filo en un solo lado de la hoja y empuñadura de color negro, que data de 1898.
El sable era usado por granaderos en actos de gala
El sable en cuestión provino de una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala.
Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.
Para esclarecer el hecho, trabajó exitosamente la Fiscalía de Robos quien recuperó el sable.
El 24 de diciembre también entraron a robar pero a la garita
Durante Nochebuena, y en un hecho totalmente independiente al anterior, un delincuente entró a la garita del Campo Histórico El Plumerillo e intentó robar algunas computadoras que al final no se terminó llevando. Este ladrón sí fue identificado y detenido por la Policía y hay un proceso en su contra.