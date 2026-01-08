Las Heras recuperó el sable de los granaderos robado del Campo Histórico El Plumerillo

sable corvo robo las heras Este es el sable que se habían robado del Campo Histórico El Plumerillo.

El sable era usado por granaderos en actos de gala

El sable en cuestión provino de una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala.

Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.

Para esclarecer el hecho, trabajó exitosamente la Fiscalía de Robos quien recuperó el sable.

El 24 de diciembre también entraron a robar pero a la garita

Embed - Así fue el robo a la garita en el Campo Histórico El Plumerillo

Durante Nochebuena, y en un hecho totalmente independiente al anterior, un delincuente entró a la garita del Campo Histórico El Plumerillo e intentó robar algunas computadoras que al final no se terminó llevando. Este ladrón sí fue identificado y detenido por la Policía y hay un proceso en su contra.