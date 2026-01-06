La Municipalidad de Las Heras denunció el robo de un sable con gran valor histórico y de una réplica de fusil en el Campo Histórico El Plumerillo. El hecho ocurrió el sábado 3 de enero y fue denunciado en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2.
Robaron un sable de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo de Las Heras
El sable corvo era usado por granaderos a caballo en actos de gala. Fue donado por el Museo Patrio de Mar del Plata. Se llevaron una réplica de fusil de madera
Según consta en la denuncia oficial, uno de los empleados advirtió que de una barraca del lugar delincuentes sustrajeron un sable corvo de acero con filo en un solo lado de la hoja y empuñadura de color negro, que data de 1898.
El sable era usado por granaderos en actos de gala
El sable fue una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala. Tiene un valor histórico, no comercial, según comunicaron desde la comuna.
Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.
Para esclarecer el hecho, trabaja la Fiscalía de Robos y se solicitaron las grabaciones de cámaras a la Guardia Urbana Municipal para identificar a los delincuentes. También consultan con conocidos del barrio para tratar de rastrearlos. El Ministerio de Seguridad fue notificado del robo, de acuerdo a fuentes oficiales.
El 24 de diciembre también entraron a robar pero a la garita
Durante Nochebuena, y en un hecho totalmente independiente al anterior, un delincuente entró a la garita del Campo Histórico El Plumerillo e intentó robar algunas computadoras que al final no se terminó llevando. Este ladrón sí fue identificado y detenido por la Policía y hay un proceso en su contra.