Robaron un sable de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo de Las Heras

Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin mayores características porque era artesanal y sin ningún tipo de valor histórico.

Para esclarecer el hecho, trabaja la Fiscalía de Robos y se solicitaron las grabaciones de cámaras a la Guardia Urbana Municipal para identificar a los delincuentes. También consultan con conocidos del barrio para tratar de rastrearlos. El Ministerio de Seguridad fue notificado del robo, de acuerdo a fuentes oficiales.

El 24 de diciembre también entraron a robar pero a la garita

Durante Nochebuena, y en un hecho totalmente independiente al anterior, un delincuente entró a la garita del Campo Histórico El Plumerillo e intentó robar algunas computadoras que al final no se terminó llevando. Este ladrón sí fue identificado y detenido por la Policía y hay un proceso en su contra.