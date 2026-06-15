Internaron al director de Salud del Sur Abel Freidemberg por una complicada infección cardíaca

Según pudo confirmar Diario UNO, los médicos que controlaban su evolución iban a definir en las próximas horas si Freidemberg está en condiciones de afrontar esa operación que consistiría en "cambiarle una válvula cardíaca y hacer bypass o colocar stent, según se pueda".

Freidemberg con nuevo cargo y nuevos desafíos

Abel Freidemberg dejó su banca en el Senado de la provincia el pasado 30 de abril, cuando terminó su mandato como legislador de la zona Sur, ya que proviene de San Rafael.

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Pero su carrera política no terminó ahí, el médico que fue candidato a intendente de San Rafael fue convocado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero para hacerse cargo de la Dirección Regional de Salud de la zona Sur, cargo que tomó hace sólo 15 días.

Es más, el mismo Freidemberg acudió a fines de mayo a la presentación del Centro Oncológico de San Rafael que lanzó Montero en esa comuna, donde contó que justamente era un viejo proyecto que venían trabajando en conjunto desde hace varios años.

En esa presentación Abel Freidemberg contó que tras dejar la Legislatura, y con 73 años no tenía planeado seguir en política: "Tenía otros planes para mi vida, pero llegó este nuevo desafío que lo acepté con mucha vocación de servicio para trabajar por el sur mendocino", contó.