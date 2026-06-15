El estado de salud del médico Abel Freidemberg preocupa a todo el ministerio que comanda Rodolfo Montero. Es que el actual director regional de Salud de la zona Sur atraviesa una complicada infección cardíaca que hizo que lo internaran en el Hospital Central en donde podría ser operado en las próximas horas.
Internaron al director de Salud del Sur Abel Freidemberg por una complicada infección cardíaca
Abel Freidemberg, ex senador provincial y candidato a intendente de San Rafael, fue internado en el Hospital Central por una infección en la válvula aórtica
El ex senador y ex candidato a intendente de San Rafael de la UCR de 73 años, ingresó la semana pasada al hospital con una afección cardíaca. Más tarde y luego de varios estudios sus colegas le diagnosticaron una endocarditis infecciosa, que es una infección en la válvula aórtica.
Con ese cuadro decidieron dejarlo internado en la unidad coronaria, a la espera de poder estabilizarlo para operarlo, que es la única manera de poder atacar esa afección cardíaca.
Según pudo confirmar Diario UNO, los médicos que controlaban su evolución iban a definir en las próximas horas si Freidemberg está en condiciones de afrontar esa operación que consistiría en "cambiarle una válvula cardíaca y hacer bypass o colocar stent, según se pueda".
Freidemberg con nuevo cargo y nuevos desafíos
Abel Freidemberg dejó su banca en el Senado de la provincia el pasado 30 de abril, cuando terminó su mandato como legislador de la zona Sur, ya que proviene de San Rafael.
Pero su carrera política no terminó ahí, el médico que fue candidato a intendente de San Rafael fue convocado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero para hacerse cargo de la Dirección Regional de Salud de la zona Sur, cargo que tomó hace sólo 15 días.
Es más, el mismo Freidemberg acudió a fines de mayo a la presentación del Centro Oncológico de San Rafael que lanzó Montero en esa comuna, donde contó que justamente era un viejo proyecto que venían trabajando en conjunto desde hace varios años.
En esa presentación Abel Freidemberg contó que tras dejar la Legislatura, y con 73 años no tenía planeado seguir en política: "Tenía otros planes para mi vida, pero llegó este nuevo desafío que lo acepté con mucha vocación de servicio para trabajar por el sur mendocino", contó.