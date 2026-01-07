Especialista explicó el robo del sable en Las Heras: "Tiene un valor patrimonial incalculable"

sable robo las heras El sable robado. Así lo exhibían en el museo del Campo Histórico El Plumerillo. Foto: gentileza Cámara de Turismo de Mendoza

Esta pieza fue una donación del Museo Patrio de Mar del Plata, de acuerdo a fuentes oficiales. Lo usaban los granaderos a caballo en 1898, aunque no fue utilizado en batalla sino en actos de gala.

Además, también se llevaron una réplica de un fusil de 1,50 metros de madera color caoba, sin valor histórico porque era artesanal.

"No es el sable corvo como el que imaginamos de San Martín"

Tripolone aclaró que se trata de un sable de caballería de 1898, parte del uniforme, pero "no de lucha, no es el sable corvo como el que imaginamos de San Martín".

"Es más parecido a una espada. Este sable, que es oficial, concretamente tiene un valor significativo patrimonialista muy fuerte", recalcó.

Piden que estén atentos a redes sociales

El especialista advirtió que es muy probable que el sable se intente comercializar en redes sociales.

Por eso pidió atención a la ciudadanía a la hora de encontrarse con publicaciones de sables similares.

No fue el único robo en el Campo Histórico El Plumerillo

La noche del 24 de diciembre, en la previa a la Navidad y en un hecho totalmente independiente al anterior, un delincuente entró a la garita del Campo Histórico El Plumerillo e intentó robar algunas computadoras que al final no se terminó llevando.

Este ladrón sí fue identificado y detenido por la Policía y hay un proceso en su contra.

La seguridad del Campo Histórico El Plumerillo

El especialista describió la seguridad que tiene el Campo Histórico El Plumerillo: "Es un lugar muy amplio, más allá de que está la comisaría al lado y todo no nos garantiza seguridad, honestamente lo digo, la fiscalía está ahí al lado, a nosotros nos permite tener un contacto rápido con ellos para una actuación un poco rápida, pero no más que eso".

"Nosotros no tenemos un guardia policial en la puerta, sí tenemos serenos. Las salas tienen sensores y alarmas, y cuando esta última se dispara automáticamente se moviliza la guardia urbana", completó.