Sin harina ni frituras: cómo hacer Buñuelos de manzana para bajar de peso con 5 ingredientes saludables

A diferencia de los buñuelos clásicos, que suelen cocinarse en abundante aceite, estos bocaditos de manzana se preparan en sartén, con mínima o nula materia grasa. Al evitar las frituras, se reduce considerablemente el aporte calórico, convirtiéndolos en una alternativa perfecta dentro de una dieta saludable y sostenida en el tiempo.

Fáciles, rápidos y versátiles, estos buñuelos sin harina ni frituras son ideales para el desayuno, la merienda o como snack. Para quienes buscan recetas simples que ayuden a bajar de peso sin caer en la monotonía, esta preparación con manzana demuestra que comer rico y cuidarse pueden ir perfectamente de la mano.