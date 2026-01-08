Sin harina ni frituras: cómo hacer Buñuelos de manzana para bajar de peso con 5 ingredientes saludables

Los buñuelos de manzana sin harina y sin frituras se posicionan entre las recetas más elegidas por quienes siguen una dieta equilibrada y buscan opciones sabrosas para bajar de peso sin resignar placer. Esta versión más liviana reemplaza la harina tradicional por harina de avena, logrando una textura suave y un sabor naturalmente dulce.
A diferencia de los buñuelos clásicos, que suelen cocinarse en abundante aceite, estos bocaditos de manzana se preparan en sartén, con mínima o nula materia grasa. Al evitar las frituras, se reduce considerablemente el aporte calórico, convirtiéndolos en una alternativa perfecta dentro de una dieta saludable y sostenida en el tiempo.
Fáciles, rápidos y versátiles, estos buñuelos sin harina ni frituras son ideales para el desayuno, la merienda o como snack. Para quienes buscan recetas simples que ayuden a bajar de peso sin caer en la monotonía, esta preparación con manzana demuestra que comer rico y cuidarse pueden ir perfectamente de la mano.
Receta para hacer Buñuelos de manzana sin harina ni fritura
Te dejamos una receta saludable y rica compartida por Todo Noticias para hacer buñuelos de manzana sin harina ni fritura.
Ingredientes:
- 2 manzanas sin cáscara
- 2 huevos
- 8 cdas. de harina de avena
- 2 cdas. de polvo para hornear
- 2 cdas. de esencia de vainilla
Para hacer harina de avena, lo único que debes hacer es procesar los copos en la procesadora o licuadora hasta que se forme un polvo. Por otra parte, las mejores manzanas para hacer buñuelos son las verdes, ya que son sólidas y menos dulces que las rojas.
Dieta para bajar de peso: la receta de Buñuelos de manzana, paso a paso
- En primer lugar, en un bowl grande, bate los huevos. Agrega la harina de avena, el polvo de hornear y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se incorporen y quede una mezcla semi espesa.
- A continuación, corta el centro de las manzanas para retirar la parte de las semillas. Luego, corta rodajas de 1 centímetro de grosor. Quedarán en forma de donas.
- Luego, sumerge las rodajas de manzana en el recipiente con la mezcla de huevos y harina hasta empapar de ambos lados. Deja reposar un rato.
- Para terminar, pon a calentar una sartén a fuego medio con un poco de manteca o aceite vegetal y cocina las manzanas de ambos lados hasta que se doren bien. Ya tienes listos tus buñuelos saludables, sin harina ni fritura.