Sin harina ni frituras: cómo hacer Buñuelos de manzana para bajar de peso con 5 ingredientes saludables

Estos buñuelos de manzana sin frituras son una de las recetas ideales para incluir en la dieta y bajar de peso. Son livianos y sabrosos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los buñuelos de manzana sin harina ni frituras son una de las recetas más saludables para sumar a la dieta.

Los buñuelos de manzana sin harina y sin frituras se posicionan entre las recetas más elegidas por quienes siguen una dieta equilibrada y buscan opciones sabrosas para bajar de peso sin resignar placer. Esta versión más liviana reemplaza la harina tradicional por harina de avena, logrando una textura suave y un sabor naturalmente dulce.

A diferencia de los buñuelos clásicos, que suelen cocinarse en abundante aceite, estos bocaditos de manzana se preparan en sartén, con mínima o nula materia grasa. Al evitar las frituras, se reduce considerablemente el aporte calórico, convirtiéndolos en una alternativa perfecta dentro de una dieta saludable y sostenida en el tiempo.

Fáciles, rápidos y versátiles, estos buñuelos sin harina ni frituras son ideales para el desayuno, la merienda o como snack. Para quienes buscan recetas simples que ayuden a bajar de peso sin caer en la monotonía, esta preparación con manzana demuestra que comer rico y cuidarse pueden ir perfectamente de la mano.

Receta para hacer Buñuelos de manzana sin harina ni fritura

Te dejamos una receta saludable y rica compartida por Todo Noticias para hacer buñuelos de manzana sin harina ni fritura.

Ingredientes:

  • 2 manzanas sin cáscara
  • 2 huevos
  • 8 cdas. de harina de avena
  • 2 cdas. de polvo para hornear
  • 2 cdas. de esencia de vainilla

Para hacer harina de avena, lo único que debes hacer es procesar los copos en la procesadora o licuadora hasta que se forme un polvo. Por otra parte, las mejores manzanas para hacer buñuelos son las verdes, ya que son sólidas y menos dulces que las rojas.

Dieta para bajar de peso: la receta de Buñuelos de manzana, paso a paso

  1. En primer lugar, en un bowl grande, bate los huevos. Agrega la harina de avena, el polvo de hornear y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se incorporen y quede una mezcla semi espesa.
  2. A continuación, corta el centro de las manzanas para retirar la parte de las semillas. Luego, corta rodajas de 1 centímetro de grosor. Quedarán en forma de donas.
  3. Luego, sumerge las rodajas de manzana en el recipiente con la mezcla de huevos y harina hasta empapar de ambos lados. Deja reposar un rato.
  4. Para terminar, pon a calentar una sartén a fuego medio con un poco de manteca o aceite vegetal y cocina las manzanas de ambos lados hasta que se doren bien. Ya tienes listos tus buñuelos saludables, sin harina ni fritura.

