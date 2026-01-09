Cómo preparar Rabas a la romana: el truco para limpiar los calamares y que queden tiernos y crujientes

Las rabas a la romana son una de las recetas más clásicas y tentadoras a base de pescado, ideales para disfrutar en cualquier época del año, principalmente en pleno verano. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, los calamares fritos se ganaron un lugar especial en la gastronomía argentina, ya sea como entrada, picada o plato principal acompañado con limón y una buena salsa.
Aunque suelen considerarse un plato costoso, preparar rabas en casa es mucho más accesible si se compran los calamares enteros y se limpian de forma casera. Además de ahorrar dinero, se obtiene un producto más fresco, clave para que la receta quede suave y sabrosa, sin la textura gomosa que muchos buscan evitar.
La clave de las rabas a la romana está en el rebozado y la fritura: una mezcla simple, aceite bien caliente y tiempos justos hacen la diferencia. Esta receta de pescado es perfecta para quienes buscan recetas fáciles, rendidoras y con resultados de restaurante.
Recetas: cómo es el truco para limpiar los calamares
Es importante seguir este procedimiento de limpieza del calamar antes de cocinar y ser cuidadosos para evitar la intoxicación. Los pasos son:
- Agarrar la cabeza con una mano y el cuerpo con la otra. Separar las partes en un movimiento con firmeza, pero lentamente. Deben irse las vísceras y el saco de tinta.
- A lo largo del cuerpo hay un cartílago. Agarrar con firmeza desde un extremo y tironearlo hacia afuera con cuidado. Si se parte, hay que terminar de sacarlo con los dedos.
- Continuar pelando el cuerpo hasta agarrar la membrana que saldrá como un guante de goma. Después, enjuagar el cuerpo del calamar para quitar cualquier desecho.
Los trucos para que las rabas queden tiernas y crujientes
De acuerdo a un artículo del sitio web de Paulina Cocina, hay una serie de trucos para que las rabas queden tiernas por dentro, crujientes por fuera y sin exceso de aceite. Cuáles son:
- Remojar las rabas en jugo de limón, bicarbonato y ajo: haz esto por media hora y luego cocínalas sin ponerles sal.
- Fritura: este paso debe ser en abundante aceite de girasol.
- Dejar que las rabas se descongelen antes de cocinarlas.
- Enjuagar los anillos de calamar en agua y secar antes de rebozar (no deben quedar pelusas).
Cómo es la receta de rabas a la romana
Ingredientes:
- 4 tubos de calamar
- Bicarbonato de sodio
- Harina
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
- Provenzal (o ajo y perejil frescos)
- 2 limones (opcional)
- Huevos
Procedimiento:
- Primero, limpia los calamares. Retira la piel, la cabeza, las vísceras y la pluma. Luego, corta el tubo en rodajas de un centímetro, aproximadamente.
- A continuación, en un recipiente, mezcla el jugo de limón con el bicarbonato de sodio y el ajo picado. Sumerge las rodajas de calamar y deja marinar por 30 minutos.
- En otro recipiente, bate los huevos con sal, pimienta, ajo picado y perejil. Pasa las rodabas de calamar por la harina, sacude el exceso y luego sumérgelas en el batido de huevo.
- Pasa por harina nuevamente y reposar los calamares en la heladera por media hora, cubierto con papel film o en un recipiente con tapa. Mientras tanto, calienta el aceite para freír en una sartén a fuego medio-alto.
- Sumerge las rabas empanadas en la sartén y fríe por un minuto y medio o hasta que queden doradas. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sazona y sirve con gajos de limón.