Cómo preparar Rabas a la romana: el truco para limpiar los calamares y que queden tiernos y crujientes

Aunque suelen considerarse un plato costoso, preparar rabas en casa es mucho más accesible si se compran los calamares enteros y se limpian de forma casera. Además de ahorrar dinero, se obtiene un producto más fresco, clave para que la receta quede suave y sabrosa, sin la textura gomosa que muchos buscan evitar.

La clave de las rabas a la romana está en el rebozado y la fritura: una mezcla simple, aceite bien caliente y tiempos justos hacen la diferencia. Esta receta de pescado es perfecta para quienes buscan recetas fáciles, rendidoras y con resultados de restaurante.