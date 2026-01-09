Cómo preparar Hummus de berenjena asada: la receta del Baba Ganush árabe cremoso y riquísimo

El Baba Ganush es una de las recetas más emblemáticas de la cocina árabe y una opción irresistible para quienes disfrutan de sabores intensos y saludables. Este hummus de berenjena asada se volvió cada vez más popular en la gastronomía local por su textura cremosa, su perfil ahumado y su gran versatilidad para acompañar distintas comidas.
A diferencia del hummus tradicional elaborado con garbanzos, el Baba Ganush tiene como ingrediente principal la berenjena, que aporta un sabor profundo y delicado al mismo tiempo. La incorporación de tahini, la clásica pasta de sésamo de Medio Oriente, realza la preparación y le da una consistencia suave, ideal para untar o usar como dip en picadas y entradas.
El secreto de esta receta está en la cocción de la berenjena: asarla correctamente es fundamental para lograr ese toque ahumado tan característico del hummus de berenjena. Puede hacerse al horno, a la parrilla o directamente sobre la hornalla, según el sabor que se quiera destacar, antes de procesar todos los ingredientes.
Ideal para servir con pan pita, verduras frescas o carnes a la parrilla, el Baba Ganush es una de esas recetas simples que elevan cualquier mesa. Si te gusta innovar y buscas una alternativa al hummus clásico, esta preparación con berenjena es deliciosa y fácil de incorporar a tu dieta.
Recetas: Baba Ganush, el hummus de berenjena ahumada
Ingredientes:
- 2 berenjenas
- 3 cdas. de tahini (pasta de sésamo)
- 1 lata de garbanzos
- 6 cdas. de aceite de oliva
- 1 cdta. de comino
- 1/2 cdta. de pimentón dulce o ahumado
- 1 cdta. de sal
- Jugo de 1 limón
- 2 dientes de ajo
Cómo preparar la receta de Baba Ganush, el hummus de berenjena paso a paso
- Primero, ahúma las berenjenas. Para eso, puedes cocinarlas enteras directamente sobre la hornalla a fuego medio-alto, girándolas de vez en cuando hasta que la piel quede quemada. Otra opción es asarlas en el horno y luego llevarlas a la parrilla por unos minutos.
- A continuación, una vez que la berenjena esté fría, llévala al vaso de la licuadora junto con los garbanzos escurridos, el aceite de oliva, el comino, el pimentón, el tahini, la sal, el jugo de limón y los dientes de ajo.
- Procesa bien los ingredientes hasta obtener una pasta suave y cremosa. Si está muy espesa, agrega un poco más de aceite de oliva.
- Para terminar, sirve el hummus de berenjena en una compotera grande, cubierto con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de pimentón ahumado.