Cómo preparar Hummus de berenjena asada: la receta del Baba Ganush árabe cremoso y riquísimo

A diferencia del hummus tradicional elaborado con garbanzos, el Baba Ganush tiene como ingrediente principal la berenjena, que aporta un sabor profundo y delicado al mismo tiempo. La incorporación de tahini, la clásica pasta de sésamo de Medio Oriente, realza la preparación y le da una consistencia suave, ideal para untar o usar como dip en picadas y entradas.

El secreto de esta receta está en la cocción de la berenjena: asarla correctamente es fundamental para lograr ese toque ahumado tan característico del hummus de berenjena. Puede hacerse al horno, a la parrilla o directamente sobre la hornalla, según el sabor que se quiera destacar, antes de procesar todos los ingredientes.