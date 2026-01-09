Si tenés cáscaras de huevo en casa tenés un tesoro en tus manos: para qué y en qué usarlas

Lo que muchas veces termina en la basura puede convertirse en un gran aliado para la casa, el jardín y hasta la limpieza. Las cáscaras de huevo, ese residuo cotidiano que solemos descartar sin pensarlo, esconden propiedades naturales muy valiosas. Ricas en minerales y con múltiples usos prácticos, reutilizarlas no solo es económico, sino también un tesoro sustentable.
El huevo forma parte de la vida de muchas personas en la rutina diaria. Pues es ideal y cómodo para comer en el trabajo, para saciarte ante el hambre, para antes o después del gimnasio. En fin, suele ser muy consumido y estar presente en cualquier casa, por eso muchas personas no conocen lo valiosas que son sus cáscaras.
En esta nota, te damos las razones por las que guardar sus cáscaras, es como tener oro en tus manos.
Por qué las cáscaras de huevo son un tesoro
La cáscara de huevo está compuesta en más de un 90% por carbonato de calcio, un mineral esencial para fortalecer plantas, mejorar suelos y aportar beneficios en tareas domésticas. Además, contiene pequeñas cantidades de magnesio, fósforo y potasio, nutrientes clave para la naturaleza. Reutilizarlas ayuda a reducir residuos y a aprovechar recursos que ya tenemos en casa, sin gastar dinero extra.
En este sentido, uno de los usos de las cáscaras de huevo es en el jardín conocido por ser muy afectivo en plantas y huertas:
Por un lado, es un grandioso fertilizante natural. Si trituras y mezclas las cáscaras con la tierra, aportarán calcio y fortalecen raíces y tallos. Ayudan a equilibrar suelos ácidos, favoreciendo el crecimiento de muchas plantas y son aliadas en proteger contra plagas. Para ello poner las cáscaras trituradas alrededor de macetas, puede ayudar a ahuyentar caracoles y babosas.
También sirven como compost casero, ya que aceleran la descomposición y enriquecen el compost con minerales. Sin embargo, más allá del jardín, tienen aplicaciones prácticas dentro de la casa:
- Ayudan a limpiar ollas y sartenes: si trituras las cáscaras de huevo, funcionan como abrasivo natural para remover restos difíciles sin dañar superficies.
- Pueden desatascar cañerías al combinarlas con agua caliente y detergente, ayudan a arrastrar residuos grasos.
- Absorben olores: secas y trituradas, pueden colocarse en pequeños recipientes dentro de la heladera.