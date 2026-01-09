Si tenés cáscaras de huevo en casa tenés un tesoro en tus manos: para qué y en qué usarlas

cascaras de huvo (1) El principal componente de la cáscara de huevo es el carbonato de calcio, además de otros minerales como el fósforo, magnesio, hierro, etc.

Por qué las cáscaras de huevo son un tesoro

La cáscara de huevo está compuesta en más de un 90% por carbonato de calcio, un mineral esencial para fortalecer plantas, mejorar suelos y aportar beneficios en tareas domésticas. Además, contiene pequeñas cantidades de magnesio, fósforo y potasio, nutrientes clave para la naturaleza. Reutilizarlas ayuda a reducir residuos y a aprovechar recursos que ya tenemos en casa, sin gastar dinero extra.

En este sentido, uno de los usos de las cáscaras de huevo es en el jardín conocido por ser muy afectivo en plantas y huertas:

cascaras de huevo Son un excelente suplemento de calcio natural para fortalecer huesos y dientes, se usa como fertilizante y control de plagas en jardinería y como abrasivo para limpiar utensilios.

Por un lado, es un grandioso fertilizante natural. Si trituras y mezclas las cáscaras con la tierra, aportarán calcio y fortalecen raíces y tallos. Ayudan a equilibrar suelos ácidos, favoreciendo el crecimiento de muchas plantas y son aliadas en proteger contra plagas. Para ello poner las cáscaras trituradas alrededor de macetas, puede ayudar a ahuyentar caracoles y babosas.

También sirven como compost casero, ya que aceleran la descomposición y enriquecen el compost con minerales. Sin embargo, más allá del jardín, tienen aplicaciones prácticas dentro de la casa: