Cómo fortalecer el cabello usando una mezcla con cáscara de huevo: pasta casera efectiva

Cómo fortalecer el cabello usando una mezcla con cáscaras de huevo

Como se dijo antes, el hecho de mezclar cáscaras de huevo trituradas con aceite de oliva se usa principalmente para crear mascarillas capilares nutritivas que hidratan, suavizan y fortalecen el cabello.

Ambos ingredientes, ricos en nutrientes, ayudan a mejorar la textura del pelo y la flexibilidad de la piel, entre otros beneficios. Pese a su efectividad, se recomienda consultar con un profesional antes de usarla.

Cabello dañado Con esta sencilla mezcla, puedes fortalecer tu cabello.

La forma de aplicación en este caso es más que sencilla, y todo lo que tienes que hacer es llevar a cabo la mezcla hasta obtener una pasta homogénea que se aplica en el cabello. En concreto, el paso a paso es el siguiente:

1. Tritura las cáscaras de huevo: asegúrate de que las cáscaras estén bien limpias y secas antes de triturarlas hasta obtener un polvo fino.

2. Mezcla con aceite de oliva: combina el polvo de cáscara de huevo con aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea.

3. Aplica la mascarilla: extiende la mezcla sobre el cuero cabelludo o la piel, dependiendo de la zona a tratar, y déjala actuar durante unos 20 minutos.

4. Enjuaga: lava con agua tibia y utiliza un champú suave para retirar la mascarilla por completo.

Los beneficios de esta mezcla para la piel

Además de fortalecer el cabello, la mezcla de cáscaras de huevo y aceite de oliva también puede ser una excelente combinación para la piel.

Sucede que el aceite de oliva ayuda a hidratar, mientras que las cáscaras de huevo pueden contribuir a una mejor absorción de nutrientes y vitaminas siempre y cuando sean aplicadas.