Britney Spears, conocida como la "Princesa del Pop" se ha posicionado en el centro de atención en los últimos días. La cantante apareció con una imagen fresca y renovada, mostrando una versión diferente de su estilo habitual.
Britney Spears sorprendió con un impactante cambio de look de la mano del estilista de Kim Kardashian
¿Nuevo cabello, nueva etapa? Britney Spears sorprendió con una transformación estética que acaparó todas las miradas
El reconocido estilista Chris Appleton, que trabaja con algunas de las figuras más influyentes de Hollywood, como Kim Kardashian y Kris Jenner, publicó una foto con la cantante. Lo que más llamó la atención no fue el encuentro en sí, sino el aspecto de su cabello.
Durante los últimos años, Britney se había mostrado con su clásico rubio acompañado de ondas suaves y un acabado más natural. Esta vez, en cambio, apostó por una apariencia mucho más pulida, con el pelo lacio, brillante y perfectamente definido.
El resultado dejó en evidencia cómo un simple cambio de textura puede modificar por completo la imagen de una persona. Sin necesidad de recurrir a un nuevo color o a un corte extremo, la cantante consiguió un look más sofisticado y moderno que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
La dedicatoria de Chris Appleton a Britney Spears
La imagen publicada por Chris Appleton en Instagram estuvo acompañada por un emotivo mensaje. El estilista recordó la influencia que tuvo Britney Spears durante su infancia y reveló la emoción que sintió al trabajar junto a una de las artistas que marcó una generación.
"Cuando era un chico creciendo en Inglaterra, Britney Spears fue la banda sonora de muchos momentos de mi vida", escribió. Además, aseguró que nunca imaginó que algún día terminaría peinando a la estrella pop.
Appleton también aprovechó la oportunidad para elogiar a la cantante y describirla como una de las personas más amables que conoció a lo largo de su carrera.
La publicación acumula más de 300 mil "likes", y miles de comentarios y halagos. Aunque el cambio de look pueda parecer sutil a simple vista, muchos coincidieron en que esta nueva versión de Britney luce más elegante, fresca y refinada.