Britney Spears sorprendió con un impactante cambio de look de la mano del estilista de Kim Kardashian

Embed - Chris Appleton on Instagram: "As a kid growing up in England, Britney Spears was the soundtrack to so many moments. Never in a million years did I think I’d one day be standing behind the chair (or in this case her standing behind mine, lol) styling her hair. Some moments really do come full circle. She is not only an icon, but one of the most genuinely kind and gentle souls I’ve ever met." View this post on Instagram

El resultado dejó en evidencia cómo un simple cambio de textura puede modificar por completo la imagen de una persona. Sin necesidad de recurrir a un nuevo color o a un corte extremo, la cantante consiguió un look más sofisticado y moderno que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La dedicatoria de Chris Appleton a Britney Spears

La imagen publicada por Chris Appleton en Instagram estuvo acompañada por un emotivo mensaje. El estilista recordó la influencia que tuvo Britney Spears durante su infancia y reveló la emoción que sintió al trabajar junto a una de las artistas que marcó una generación.

"Cuando era un chico creciendo en Inglaterra, Britney Spears fue la banda sonora de muchos momentos de mi vida", escribió. Además, aseguró que nunca imaginó que algún día terminaría peinando a la estrella pop.

cabello britney spears El cambio de look de Britney Spears es notorio. Imagen: Instagram.

Appleton también aprovechó la oportunidad para elogiar a la cantante y describirla como una de las personas más amables que conoció a lo largo de su carrera.

La publicación acumula más de 300 mil "likes", y miles de comentarios y halagos. Aunque el cambio de look pueda parecer sutil a simple vista, muchos coincidieron en que esta nueva versión de Britney luce más elegante, fresca y refinada.