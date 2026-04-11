Tiene un imperio millonario, es referente de la moda y se hizo famosa tras un escándalo mediático

Kourtney y Kim Kourtney y Kim Kardashian de pequeñas.

La socialité creció en una familia acomodada de Los Ángeles. Su padre fue un abogado muy conocido, pues fue portada en los diarios en la década de 1990, ya que se encargó de integrar la defensa de O.J. Simpson en uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos. Tras el divorcio de sus padres, su madre se volvió a casar con Bruce Jenner, campeón olímpico de decatlón, quien años más tarde haría una transición de género.

Su pasión por la moda

Según ha contado en realities, siempre fue tímida y nunca intentaba llamar la atención. Sus ídolas eran estrellas de la música y la moda, de hecho admiraba a Jennifer Lopez y Cindy Crawford como referentes de estilo. A los 17, su relación con la moda empezó a ser más intensa, así que recreaba los looks de Cher con lujo de detalle.

Comenzó a trabajar en una tienda de ropa icónica del momento llamada Body para tener su dinero, ya que su padre le había hecho firmar un contrato junto con sus hermanas. Si chocaban el auto se tenían que hacer cargo de los gastos, por lo que después de un accidente tuvo que empezar a trabajar en la tienda para pagar el arreglo.

¿Quién es la famosa?

Esta es la historia de Kim Kardashian. Alrededor de 2006 Kim empezó a trabajar con Paris Hilton como su asistente y estilista, así que empezó a ser fotografiada por los medios junto a la Hilton, una de las celebridades del momento. Además, salió en cuatro de los episodios de su reality show, The Simple Life.

Paris Hilton y Kim Kardashian Paris Hilton y Kim Kardashian se hicieron muy amigas.

El salto definitivo a la fama llegaría en medio de un fuerte escándalo mediático. Se filtró un video íntimo que Kim había grabado años antes con una de sus exparejas, Ray J. Esta situación, la colocó en el centro de la conversación, justo antes de que se estrenara el reality show que su familia estaba por lanzar conocido como Keeping Up with the Kardashians.

reality show Keeping Up with the Kardashians tuvo 20 temporadas. En 2022 la familia estrenó un nuevo reality llamado The Kardashians en Hulu, que tiene siete temporadas hasta el momento.

El show fue un éxito y siguió la vida cotidiana de la familia, entre lujos, estrategias empresariales y conflictos. La familia Kardashian/Jenner, formada por Kris Jenner, Caitlin Jenner y sus hijas e hijo Kourtney , Kim, Khloe, y Rob Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.

En la actualidad, Kim es una personalidad muy influyente en el mundo contemporáneo y la era digital. Es una mujer polifacética, tiene la marca SKIMS de ropa modeladora y sexy que incluso ha colaborado con Nike, y es valorada en 5.000 millones de dólares. Además, lidera la compañía de belleza y cuidado de la piel SKKN BY KIM, la firma de capital privado SKKY Partners.

Embed - Kim Kardashian en Instagram: "In All’s Fair, I play a lawyer who sees firsthand how the legal system can either empower women or leave them behind. But in the real world, the “price of justice” is a barrier that many women simply cannot afford. This Friday, March 27, I’m auctioning off my Season 1 wardrobe from All’s Fair to help close that gap. 100% of net sales will go directly to the Legal Aid Foundation of Los Angeles to fund their free legal services for women who are fighting for their safety, their children, and their futures. The right to a lawyer shouldn’t depend on the balance of your bank account. For many women, legal aid is the only bridge to a restraining order, a fair custody agreement, or the chance to rebuild a life from scratch. Supporting survivors means more than just helping them leave; it means ensuring our justice system recognizes the reality of abuse. We are making sure that “justice for all” actually means all. The auction will run from Friday, March 27 at 9am PT through Sunday, March 29 at midnight on @kardashiankloset. Link to support LAFLA directly in my bio." View this post on Instagram

En Instagram tiene más de 352 millones de seguidores, por lo que está entre los diez famosos más seguidos del mundo. Recientemente, se la ha relacionado sentimentalmente con Louis Hamilton, el pilóto británico siete veces campeón de la Fórmula 1.