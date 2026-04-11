Tiene un imperio millonario, es referente de la moda y se hizo famosa tras un escándalo mediático

La mujer creció en un entorno acomodado en el área de Los Ángeles, California. Fue alumna en una escuela católica y quería ser maestra, aunque sus deseos cambiaron por completo y en la actualidad es una de las celebridades más famosas del mundo. A continuación, te contamos la historia de esta referente de la moda que tiene un imperio millonario.
El éxito y la popularidad de esta empresaria es comparable a armar un rompecabezas, donde cada pequeño movimiento que ha hecho desde su adolescencia ha sido clave para construir la fama que tiene hoy en día. Es evidente que no ha llegado a donde está por casualidad.
La historia de la socialité que creó un imperio millonario
En la imagen de portada se observa a la futura celebrity cuando tenía 14 años, y cursaba octavo grado en una escuela católica de Los Ángeles. Aún no había desarrollado su obsesión por la moda ni la imagen pública. De hecho, ella misma ha contado que era una estudiante promedio, leía despacio y no le gustaba demasiado la escuela. Aun así, asegura que tuvo “la mejor infancia del planeta”.
La socialité creció en una familia acomodada de Los Ángeles. Su padre fue un abogado muy conocido, pues fue portada en los diarios en la década de 1990, ya que se encargó de integrar la defensa de O.J. Simpson en uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos. Tras el divorcio de sus padres, su madre se volvió a casar con Bruce Jenner, campeón olímpico de decatlón, quien años más tarde haría una transición de género.
Su pasión por la moda
Según ha contado en realities, siempre fue tímida y nunca intentaba llamar la atención. Sus ídolas eran estrellas de la música y la moda, de hecho admiraba a Jennifer Lopez y Cindy Crawford como referentes de estilo. A los 17, su relación con la moda empezó a ser más intensa, así que recreaba los looks de Cher con lujo de detalle.
Comenzó a trabajar en una tienda de ropa icónica del momento llamada Body para tener su dinero, ya que su padre le había hecho firmar un contrato junto con sus hermanas. Si chocaban el auto se tenían que hacer cargo de los gastos, por lo que después de un accidente tuvo que empezar a trabajar en la tienda para pagar el arreglo.
¿Quién es la famosa?
Esta es la historia de Kim Kardashian. Alrededor de 2006 Kim empezó a trabajar con Paris Hilton como su asistente y estilista, así que empezó a ser fotografiada por los medios junto a la Hilton, una de las celebridades del momento. Además, salió en cuatro de los episodios de su reality show, The Simple Life.
El salto definitivo a la fama llegaría en medio de un fuerte escándalo mediático. Se filtró un video íntimo que Kim había grabado años antes con una de sus exparejas, Ray J. Esta situación, la colocó en el centro de la conversación, justo antes de que se estrenara el reality show que su familia estaba por lanzar conocido como Keeping Up with the Kardashians.
El show fue un éxito y siguió la vida cotidiana de la familia, entre lujos, estrategias empresariales y conflictos. La familia Kardashian/Jenner, formada por Kris Jenner, Caitlin Jenner y sus hijas e hijo Kourtney , Kim, Khloe, y Rob Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.
En la actualidad, Kim es una personalidad muy influyente en el mundo contemporáneo y la era digital. Es una mujer polifacética, tiene la marca SKIMS de ropa modeladora y sexy que incluso ha colaborado con Nike, y es valorada en 5.000 millones de dólares. Además, lidera la compañía de belleza y cuidado de la piel SKKN BY KIM, la firma de capital privado SKKY Partners.
En Instagram tiene más de 352 millones de seguidores, por lo que está entre los diez famosos más seguidos del mundo. Recientemente, se la ha relacionado sentimentalmente con Louis Hamilton, el pilóto británico siete veces campeón de la Fórmula 1.