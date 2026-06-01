Calendario lunar: estos son los mejores días del mes para cortarse el pelo o hacer un cambio de look

En consecuencia, el calendario lunar nos dice que los días claves del mes de junio serán el lunes 8, domingo 14, domingo 21 y lunes 29. De acuerdo a esta hoja de ruta, las sugerencias para los tratamientos estéticos en el pelo son las siguientes.

Del 8 al 14 de junio: esta etapa de Luna cuarto menguante se asocia tradicionalmente con una desaceleración en el desarrollo de las hebras, lo que ralentiza el crecimiento del pelo tras pasar por las tijeras. Es la alternativa perfecta para conservar cortes cortos, melenas simétricas o flequillos definidos sin la necesidad de realizar retoques continuos. Es ideal para mantener la estructura por más tiempo.

tras pasar por las tijeras. Es la alternativa perfecta para conservar cortes cortos, melenas simétricas o flequillos definidos sin la necesidad de realizar retoques continuos. Es ideal para mantener la estructura por más tiempo. Del 15 al 21 de junio: estos días reinará la Luna cuarto creciente, lo que significa un impulso en la regeneración capilar de forma acelerada, haciendo que el cabello crezca con una rapidez superior y exhiba una vitalidad y fuerza renovadas.

crezca con una rapidez superior y exhiba una vitalidad y fuerza renovadas. 29 de junio: durante este día, el calendario lunar señala que habrá Luna llena. Esto significa que es un momento ideal para realizar un cambio de look radical, ya que será una jornada de alta intensidad energética, por lo que cualquier alteración en el pelo se adaptará perfectamente a tu rostro.

corte de pelo Descubrí cuáles son los mejores días del mes para cortarse el pelo.

Ahora que ya sabés cuáles son los días claves dentro del calendario lunar de junio, es momentode planificar tu rutina estética y la posterior visita al salón de belleza.