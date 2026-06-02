Por qué al potus se le pudren las raíces y cuál es la forma correcta de cortarlas

¿Por qué se pudren las raíces del potus?

Las raíces en agua son un poco más finas y resisten a otras adversidades, en comparación con una planta que se coloca en la tierra. Sin embargo, hay un problema común que comparten ambas plantas y es la pudrición de las raíces. Tanto un potus en tierra como un potus en agua pueden sufrir por raíces podridas.

Hace poco corté un esqueje de mi planta de potus más antigua para colocarlo en agua. La reproducción de las plantas en agua a veces es más rápida. La nueva planta ya lleva más de tres meses en desarrollo; le voy cambiando el agua semanalmente y reviso sus partes.

raíz podrida La falta de oxígeno y el exceso de humedad son el principal problema.

El problema lo detecté ayer cuando revisaba las plantas de mi casa y noté que el esqueje de potus tiene una parte de sus raíces de color negro y un trozo de tallo con lo que parece ser moho blanco.

Las raíces de una planta generalmente se pudren por el exceso de humedad y la falta de oxígeno o drenaje en el sustrato. Esto pasa mucho en plantas que viven en tierra.

Cuando un potus en agua empieza a generar raíces podridas, puede que exista en el agua alguna bacteria o que el agua esté estancada y haya perdido oxígeno.

El agua estancada es el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de hongos y bacterias que se alimentan del tejido radicular de la planta.

Si no le sacamos las raíces podridas a una planta, la pudrición comienza a avanzar hasta dañar cada parte de la especie. La planta deja de absorber agua, nutrientes, se marchita y finalmente muere.

Lo que pasa es que las raíces con hongos van contagiando de alguna forma a las raíces sanas del potus.

Cómo eliminar las raíces podridas del potus

Para retirar las raíces en mal estado, vas a tener que extraer la planta de la tierra o del agua y renovar el medio, porque ya está contaminado.

raíces de potus Hay que eliminar las raíces negras para evitar que se contagie todo el potus.

Desinfectar unas tijeras de podar con alcohol y cortar las raíces de color negro, blandas o viscosas. Solo tienen que quedar las raíces de la planta, que son firmes y de color claro.

Coloca un poco de canela para que los cortes cicatricen y vuelve a colocar la planta de potus en su ambiente.