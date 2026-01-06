Colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La naranja es una de las frutas más consumidas de todas, y son muchas las personas que cometen el error de tirar sus cáscaras al comerlas. Al igual que sucede con otros alimentos, la piel de esta puede ser utilizada con otras finalidades.
La cáscara de naranja es totalmente aprovechable por las propiedades que tiene, además de que es rica en fibra y en vitamina C. ¿Por qué puede ser colgada en la puerta de casa?
Por qué colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa
Como se dijo antes, el hecho de colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa puede ser utilizado con diferentes beneficios. El primero de ellos se da desde el punto de vista energético.
Es que, de acuerdo a algunas creencias como el Feng Shui, se cree que la cáscara de naranja atrae buenas vibras, alejando la negatividad y abriendo paso a la abundancia dentro de casa.
La segunda función es la de ser un repelente de insectos. El aceite esencial de naranja, rico en limoneno, desorienta y ahuyenta mosquitos y otras plagas de forma natural, sin químicos.
Además de esto, los aceites esenciales de la cáscara de naranja disipan la energía estancada y purifican el ambiente, más allá de funcionar como un ambientador natural.
Ya lo sabes, si quieres un truco casero para obtener grandes beneficios en casa, todo lo que tienes que hacer es colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa.
Qué insectos se pueden ahuyentar con la cáscara de naranja
- Hormigas: el olor interrumpe sus senderos de comunicación.
- Mosquitos y Moscas: el aroma dificulta que localicen alimento y lugares de anidación.
- Moscas de la fruta: reduce su atracción por residuos orgánicos.
- Pulgones y Ácaros: las infusiones cítricas ayudan a repelerlos de las plantas.
- Cucarachas: el olor las repele y, en altas concentraciones, puede afectar su sistema respiratorio.