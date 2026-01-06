Colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Es que, de acuerdo a algunas creencias como el Feng Shui, se cree que la cáscara de naranja atrae buenas vibras, alejando la negatividad y abriendo paso a la abundancia dentro de casa.

La segunda función es la de ser un repelente de insectos. El aceite esencial de naranja, rico en limoneno, desorienta y ahuyenta mosquitos y otras plagas de forma natural, sin químicos.

moscas-insectos Las cáscaras de naranja son un excelente repelente casero.

Además de esto, los aceites esenciales de la cáscara de naranja disipan la energía estancada y purifican el ambiente, más allá de funcionar como un ambientador natural.

Ya lo sabes, si quieres un truco casero para obtener grandes beneficios en casa, todo lo que tienes que hacer es colgar cáscaras de naranja en la puerta de casa.

Qué insectos se pueden ahuyentar con la cáscara de naranja