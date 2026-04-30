Si tenés cubeteras de hielo rotas, tenés un tesoro en casa: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

cubetera de hielo (1) Todas las cubeteras de hielo se terminan rompiendo, pero no hay que tirarlas porque se les puede dar una segunda vida.

Incluso si una de las celdas está rota o trizada y no contienen el agua, el resto de la estructura sigue siendo un sistema perfecto. Básicamente, estos objetos porque resuelven un problema común en muchas casas y es el caos de los objetos pequeños que "viven" sueltos en los cajones.

De esta forma, no solo se le estarás dando una nueva oportunidad a objetos que por lo general al quedar vacíos o viejos se desechan en la basura, sino que además en pocos pasos y de una manera económica podrás crear diferentes manualidades.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a esa cubetera de hielo que ya no usas

Convertir tu cubetera de hielo en un organizador es muy fácil y rápido y sobre todo, muy práctico. Primero tenés que lavar bien la cubetera para eliminar restos de sarro o humedad. Si el plástico está muy opaco, podés pasarle un aerosol o pintarlas con algún producto.

cubetera de hielo reciclada para guardar objetos Gracias a esta idea de reciclaje podrás tener un espectacular organizador.

Después ubicala dentro de un cajón de tu mesa de luz o sobre el escritorio y fijate para qué la vas a querer usar, tenés dos opciones: