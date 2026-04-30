Si tenés cubeteras de hielo rotas, tenés un tesoro en casa: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos como crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de las cubeteras de hielo que están rotas, trizadas o viejas.
En la mayoría de las casas hay cubeteras de hielo. Se usan en muchas ocasiones especiales; sin embargo, pocas han resistido frente a la fuerza con la que uno saca el hielo a penas las sacamos del freezer. De hecho, a veces la gente las deja de usar o si están muy trizadas las tiran sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro reutilizado.
Por qué las cubeteras de hielo viejas son un tesoro
La verdad es que su estructura geométrica, es decir su forma es muy práctica. Las cubeteras ofrecen algo que pocos organizadores de diseño tienen: compartimentos idénticos, simétricos y modulares.
Incluso si una de las celdas está rota o trizada y no contienen el agua, el resto de la estructura sigue siendo un sistema perfecto. Básicamente, estos objetos porque resuelven un problema común en muchas casas y es el caos de los objetos pequeños que "viven" sueltos en los cajones.
De esta forma, no solo se le estarás dando una nueva oportunidad a objetos que por lo general al quedar vacíos o viejos se desechan en la basura, sino que además en pocos pasos y de una manera económica podrás crear diferentes manualidades.
Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a esa cubetera de hielo que ya no usas
Convertir tu cubetera de hielo en un organizador es muy fácil y rápido y sobre todo, muy práctico. Primero tenés que lavar bien la cubetera para eliminar restos de sarro o humedad. Si el plástico está muy opaco, podés pasarle un aerosol o pintarlas con algún producto.
Después ubicala dentro de un cajón de tu mesa de luz o sobre el escritorio y fijate para qué la vas a querer usar, tenés dos opciones:
- Para el costurero: usando cada hueco para separar botones por color, alfileres, ganchos de gancho y carreteles de hilo pequeños. Al estar separados, evitás que los hilos se enreden entre sí, un problema que suele ocurrir.
- Para accesorios en general: una cubetera de hielo es el tamaño ideal para poner pares de aros, anillos o dijes. Al tener cada par en su propio compartimento, no vas a perder tiempo buscando el compañero de un aro antes de salir.
- También podés usarlo para guardar algunas cosas de herramientas como tornillos o tuercas