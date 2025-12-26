Quien tiene cáscaras de papa en casa tiene un tesoro en sus manos: para qué usarlas

cascaras de papa (1) Las cáscaras de papa pueden ser ventajosas por sus altas propiedades antioxidantes, hipoglicemiantes e hipolipemiantes, además de sus compuestos fenólicos.

Primero que nada son un buen compost y fertilizante natural para plantas: las cáscaras de papa se descomponen rápidamente y aportan nutrientes esenciales al suelo. Podés enterrarlas en macetas o huerta como fertilizante orgánico, especialmente para plantas de hojas verdes.

Otra forma de fertilizar es preparar “té de cáscara de papa”, ya que el agua se enriquece con minerales y ayuda a fortalecer raíces y hojas.

De forma comestible podés hacer chips saludables y crocantes. Solo necesitás lavar bien las cáscaras, mezclarlas con un chorrito de aceite, condimentar (pimentón, ajo, orégano) y hornear hasta dorar.

También uno de sus usos más efectivos y prácticas es que sirven como truco natural para limpiar ollas y utensilios. Las cáscaras especialmente crudas contienen compuestos que ayudan a remover grasa y manchas.

cascaras de papa (2) La cáscara de papa puede ser usada para crear un excelente abono para las plantas.

Frotá el interior de la olla o la sartén con las cáscaras y luego enjuagá. Es una alternativa suave y ecológica para limpiezas rápidas.

También son grandes aliadas del brillo en acero y objetos metálicos. Para ello debes frotar las cáscaras de papa sobre cubiertos o superficies de acero inoxidable, ayuda a devolverles brillo. Luego, pasá un paño seco para completar el pulido.

Por último, gracias a su contenido antioxidante, algunas rutinas de belleza natural usan cáscara de papa para reducir signos de cansancio, aportar suavidad y ayudar a uniformar el tono. Podés apoyar el interior de la cáscara limpia sobre el rostro durante 10 minutos y enjuagar con agua tibia siempre y cuando no tengas piel sensible e irritable.