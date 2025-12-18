Mezclar cáscaras de mandarina y bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con esta creación, puedes eliminar malos olores, desinfectar superficies, y hasta erradicar la presencia de distintos insectos, que no toleran el aroma de esta parte de la mandarina.

Como si lo mencionado fuese poco, tienes que saber que esta mezcla puede ser usada para refrescar tapizados o telas, evitando el desgaste de las mismas.

Olor baño.jpg Esta mezcla puede ser efectiva para eliminar los malos olores en distintos espacios adentro de tu casa.

La mezcla entre el bicarbonato de sodio y las cáscaras de mandarina es, como puedes ver, una alternativa natural, económica y ecológica para la limpieza del hogar, ideal para quienes buscan reducir el uso de productos químicos.

Cómo realizar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados

Para mezclar cáscara de mandarina y bicarbonato, primero lava y corta las cáscaras, luego licúalas con un poco de agua y 1-2 cucharadas de bicarbonato hasta formar una pasta homogénea.

En el caso de querer usar esta mezcla como limpiador casero, lo recomendable es que frotes la pasta sobre superficies grasosas y sucias. También puedes diluirla en agua para limpiar superficies más específicas.

Pero, si quieres usar esta mezcla como desodorante, lo único que tienes que hacer es colocarla en aquellos lugares en donde percibas mal olor. Sea baño, habitación o cualquier espacio de casa.