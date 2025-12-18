Mezclar cáscaras de mandarina y bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A menudo, las cáscaras de mandarina suelen ser desechadas luego de consumir la fruta, y lo que muchas personas no saben es que puede ser mezclada con el bicarbonato para obtener grandes beneficios en distintos sentidos, pero sobre todo en el mundo de la limpieza.
La mezcla entre el bicarbonato de sodio y la cáscara de mandarina es realmente efectiva para la limpieza por las propiedades de cada uno de los elementos, que se integran y se potencian.
Por qué recomiendan mezclar cáscaras de mandarina y bicarbonato
Se recomienda mezclar cáscaras de mandarina y bicarbonato para crear un limpiador y aromatizante natural que aprovecha los aceites esenciales cítricos y el poder desodorizante del bicarbonato.
Con esta creación, puedes eliminar malos olores, desinfectar superficies, y hasta erradicar la presencia de distintos insectos, que no toleran el aroma de esta parte de la mandarina.
Como si lo mencionado fuese poco, tienes que saber que esta mezcla puede ser usada para refrescar tapizados o telas, evitando el desgaste de las mismas.
La mezcla entre el bicarbonato de sodio y las cáscaras de mandarina es, como puedes ver, una alternativa natural, económica y ecológica para la limpieza del hogar, ideal para quienes buscan reducir el uso de productos químicos.
Cómo realizar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados
Para mezclar cáscara de mandarina y bicarbonato, primero lava y corta las cáscaras, luego licúalas con un poco de agua y 1-2 cucharadas de bicarbonato hasta formar una pasta homogénea.
En el caso de querer usar esta mezcla como limpiador casero, lo recomendable es que frotes la pasta sobre superficies grasosas y sucias. También puedes diluirla en agua para limpiar superficies más específicas.
Pero, si quieres usar esta mezcla como desodorante, lo único que tienes que hacer es colocarla en aquellos lugares en donde percibas mal olor. Sea baño, habitación o cualquier espacio de casa.