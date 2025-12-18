Consumo de cannabis: solo 2 de cada 10 mendocinos dice conocer a alguien que lo usa

Conocimiento consumo marihuana y psicofármacos Algunos resultados de la encuesta sobre consumo.

Edad, formación y diferencias en el reconocimiento

El contraste entre psicofármacos y marihuana se repite al observar los datos por grupos etarios. En todas las franjas de edad, el consumo de psicofármacos aparece mucho más reconocido que el de cannabis. Incluso entre jóvenes de 16 a 30 años, el porcentaje de quienes dicen conocer consumidores de marihuana es mucho menor al de otras sustancias.

Algo similar ocurre cuando se analiza el nivel educativo. Entre personas con estudios terciarios o universitarios, el reconocimiento del consumo de psicofármacos es alto, mientras que el cannabis vuelve a quedar por debajo. En estos sectores, además, el estudio muestra una caída en el reconocimiento del consumo de marihuana en comparación con mediciones anteriores.

Para Matías Scafetti, de la fundación Garden Hamp, esto ocurre por desconocimiento de la legislación vigente. La mayoría de las personas no sabe que existe una ley que permite cultivar cannabis bajo ciertas normativas.

No se reconoce el cultivo de cannabis

cultivo de cannabis legal No todos saben que se puede cultivar cannabis.

Otro de los ejes del informe está vinculado al cultivo. Solo el 12% de los encuestados dice conocer a alguien que tenga plantas de cannabis. La baja es más marcada entre jóvenes, personas con mayor nivel de formación y población económicamente inactiva.

En ese mismo sentido, el estudio señala que menos del 11% de los consultados sabe que existe la posibilidad de plantar cannabis de manera legal bajo determinadas condiciones. El desconocimiento atraviesa a todos los segmentos y no presenta diferencias significativas según edad, género o situación laboral.

Un mapa más amplio de consumo

El informe amplía la perspectiva más allá del cannabis. Los psicofármacos aparecen como la sustancia más reconocida en el entorno cercano. Los analgésicos ocupan un lugar intermedio: cerca de tres de cada diez personas dicen conocer a alguien que los consume.

Las esencias relajantes, en cambio, registran niveles bajos de reconocimiento y una disminución marcada en el último año, especialmente entre personas con mayor nivel educativo y en grupos etarios que se encuentran en los extremos de la tabla.

Lo que explicó Scafetti es que es necesario ampliar la información, también a los profesionales de la salud, ya que muchos de ellos no realizan la diplomatura para poder recetar cannabis.