Cómo preparar un perfume casero para que tus sabanas huelan a hotel 5 estrellas

sabanas Crea un perfume casero para que las sábanas de tu cama huela bien.

Otra opción es preparar un ambientador casero para perfumar las sábanas y las cortinas de tu habitación. De esta forma, te aseguras un buen ambiente para descansar y disfrutar de un buen aroma.

Perfume casero para las sábanas

400 ml de agua destilada.

Dos cucharadas de hidrolato de azahar.

Un cucharada de alcohol del 95º.

Diez gotas de aceite esencial de sándalo.

Sies gotas de aceite esencial de bergamota.

Cuatro gotas de aceite esencial de cardamomo

Dos gotas de aceite esencial de vainilla.

Una cucharadita de glicerina vegetal.

Cáscara seca de una mandarina, una ramita pequeña de romero.

En un frasco limpio coloca el alcohol, agrega los aceites esenciales, y mezcla suavemente durante unos segundos. En otro recipiente calienta agua destilada y apaga el fuego antes de que hierva, añade una cáscara de mandarina y una ramita de romero.

cama perfumada Con este perfume conseguirás que tus sábanas huelan a hotel.

Cuando la infusión esté tibia, cuela y mezcla con el hidrolato de azahar. Vierte lentamente la mezcla alcohólica aromática en el líquido infusionado, removiendo con una cuchara de madera. Agrega la glicerina vegetal si desea un toque extra de suavidad.

Pasa el perfume a un frasco con atomizador para que sea más fácil rociar las sábanas. Pulveriza sobre las sábanas ya hechas, preferiblemente una hora antes de acostarte.