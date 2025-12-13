Cómo hacer un perfume casero para que tu hogar huela a mañana de campo

aromatizantes Te enseñamos una técnica efectiva para crear un perfume casero para casa.

Perfume casero para el ambiente

Frasco de vidrio.

Alcohol de 96º neutro.

Frasco de vidrio con tapa.

Pipeta Pasteur.

Glicerina.

Embudo.

Agua.

Dos o tres aceites esenciales.

Lo ideal es utilizar un frasco de vidrio para preparar tu perfume. Escoge un frasco que sea de tamaño manejable, pensando en la cantidad de aromatizador que quieres elaborar. Para la preparación, necesitarás dos recipientes de cristal con tapa.

Los ingredientes que se usan para esta mezcla son el alcohol, los aceites, el agua y la glicerina. Cada uno de ellos cumple con una función. La glicerina es el fijador, mientras que los aceites esenciales son los que dan el aroma a la fragancia. Si quieres que el perfume huela a mañana de campo puedes utilizar alguno de los siguientes aceites esenciales: pino silvestre, ciprés, cedro, lavanda, menta o eucalipto.

perfume casero Puedes utilizar frascos con spray para que sea más fácil perfumar los ambientes.

Las proporciones de la mezcla pueden variar, y se pueden encontrar múltiples combinaciones. Pero esta vez, te recomendamos la siguiente: 15% de aceites esenciales, 65% de alcohol, 15% de agua y 5% de glicerina. Para echar las cantidades adecuadas ayúdate de la pipeta y el embudo.

En un recipiente mezcla el alcohol con los aceites esenciales que tengas en casa, en el otro mezclas el agua con la glicerina. Cuando tengas las dos preparaciones, júntalas en el mismo frasco, cierra y agita bien. Tu perfume estará listo para ser utilizado.