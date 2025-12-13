Cómo hacer un perfume casero para que tu hogar huela a mañana de campo

Cuando alguien entra en una habitación y se sumerge en una nube de aroma agradable, siente una sensación de bienestar, como si todo estuviera en armonía. Por esta razón, los ambientadores se han convertido en parte esencial de la experiencia diaria.
Esta vez, te compartimos una guía para hacer un perfume casero para tu habitación, o cualquier ambiente, ya que no hay nada mejor que sentir un buen aroma en el hogar. De esta forma, dejarás de comprar ambientadores del supermercado que están cargados de químicos.
Perfume casero para el ambiente
- Frasco de vidrio.
- Alcohol de 96º neutro.
- Frasco de vidrio con tapa.
- Pipeta Pasteur.
- Glicerina.
- Embudo.
- Agua.
- Dos o tres aceites esenciales.
Lo ideal es utilizar un frasco de vidrio para preparar tu perfume. Escoge un frasco que sea de tamaño manejable, pensando en la cantidad de aromatizador que quieres elaborar. Para la preparación, necesitarás dos recipientes de cristal con tapa.
Los ingredientes que se usan para esta mezcla son el alcohol, los aceites, el agua y la glicerina. Cada uno de ellos cumple con una función. La glicerina es el fijador, mientras que los aceites esenciales son los que dan el aroma a la fragancia. Si quieres que el perfume huela a mañana de campo puedes utilizar alguno de los siguientes aceites esenciales: pino silvestre, ciprés, cedro, lavanda, menta o eucalipto.
Las proporciones de la mezcla pueden variar, y se pueden encontrar múltiples combinaciones. Pero esta vez, te recomendamos la siguiente: 15% de aceites esenciales, 65% de alcohol, 15% de agua y 5% de glicerina. Para echar las cantidades adecuadas ayúdate de la pipeta y el embudo.
En un recipiente mezcla el alcohol con los aceites esenciales que tengas en casa, en el otro mezclas el agua con la glicerina. Cuando tengas las dos preparaciones, júntalas en el mismo frasco, cierra y agita bien. Tu perfume estará listo para ser utilizado.