Inicio Sociedad Perfume
Trucos para el hogar

Cómo hacer un perfume casero para que tu hogar huela a mañana de campo

Existe un método casero para preparar un perfume para que los ambientes de tu casa huelan de maravilla

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con este aromatizante casero tu casa tendrá un aroma fresco y agradable.

Con este aromatizante casero tu casa tendrá un aroma fresco y agradable.

En el último tiempo se ha popularizado preparar perfumes caseros, hacer velas o fabricar adornos para el hoga r. Una de las razones es que se le da mucha importancia a la decoración, como tambien a crear ambientes acogedores para estar a gusto.

Cuando alguien entra en una habitación y se sumerge en una nube de aroma agradable, siente una sensación de bienestar, como si todo estuviera en armonía. Por esta razón, los ambientadores se han convertido en parte esencial de la experiencia diaria.

Esta vez, te compartimos una guía para hacer un perfume casero para tu habitación, o cualquier ambiente, ya que no hay nada mejor que sentir un buen aroma en el hogar. De esta forma, dejarás de comprar ambientadores del supermercado que están cargados de químicos.

aromatizantes
Te ense&ntilde;amos una t&eacute;cnica efectiva para crear un perfume casero para casa.

Te enseñamos una técnica efectiva para crear un perfume casero para casa.

Perfume casero para el ambiente

  • Frasco de vidrio.
  • Alcohol de 96º neutro.
  • Frasco de vidrio con tapa.
  • Pipeta Pasteur.
  • Glicerina.
  • Embudo.
  • Agua.
  • Dos o tres aceites esenciales.

Lo ideal es utilizar un frasco de vidrio para preparar tu perfume. Escoge un frasco que sea de tamaño manejable, pensando en la cantidad de aromatizador que quieres elaborar. Para la preparación, necesitarás dos recipientes de cristal con tapa.

Los ingredientes que se usan para esta mezcla son el alcohol, los aceites, el agua y la glicerina. Cada uno de ellos cumple con una función. La glicerina es el fijador, mientras que los aceites esenciales son los que dan el aroma a la fragancia. Si quieres que el perfume huela a mañana de campo puedes utilizar alguno de los siguientes aceites esenciales: pino silvestre, ciprés, cedro, lavanda, menta o eucalipto.

perfume casero
Puedes utilizar frascos con spray para que sea m&aacute;s f&aacute;cil perfumar los ambientes.

Puedes utilizar frascos con spray para que sea más fácil perfumar los ambientes.

Las proporciones de la mezcla pueden variar, y se pueden encontrar múltiples combinaciones. Pero esta vez, te recomendamos la siguiente: 15% de aceites esenciales, 65% de alcohol, 15% de agua y 5% de glicerina. Para echar las cantidades adecuadas ayúdate de la pipeta y el embudo.

En un recipiente mezcla el alcohol con los aceites esenciales que tengas en casa, en el otro mezclas el agua con la glicerina. Cuando tengas las dos preparaciones, júntalas en el mismo frasco, cierra y agita bien. Tu perfume estará listo para ser utilizado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar