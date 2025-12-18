Video: tiraron a un bebé recién nacido a la basura y todo quedó filmado

El pasado martes, pasadas las 23.00 una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y, al observar, vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.

De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercó hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado, se encontraba envuelto en una sábana y quedó registrado ante las cámaras en un video.