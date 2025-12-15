La Paz: sueña con bailar como un "Wachiturro" y sorprendió a todos en su cena de egresados

La escena fue filmada por varios asistentes y el propio Lorenzo decidió subir el video a TikTok. En pocas horas comenzaron a llegar las reacciones. “Yo lo subí a TikTok y tuvo miles de reproducciones. Para La Paz, que es muy chico, todo es mucho. Y no paraban de llegarme mensajes al WhatsApp”, relata.

"Me escribe todo el pueblo de La Paz"

Aunque prefiere la prudencia, admite que el impacto lo superó. “Se ha viralizado, pero lo más loco es que me escribieron mucho, diciéndome que la rompí, comentaban la entrada y cosas así. Me escribieron amigos, chicos que conozco y algunos que no conocía, como diciendo ‘wow, la rompiste’”.

lorenzo nunez brinda La alegría del egreso, durante la fiesta.

El baile no fue algo nuevo para él. Lorenzo cuenta que desde chico siente una conexión especial con la música y el movimiento. “Aprendí a bailar desde chiquito, siempre me gustó bailar esos temas. Cuando salimos a los boliches o cuando nos juntamos con los chicos de la promo, ponemos esos temas y me largo con algunos pasos”, destaca.

La noche de la cena, la decisión fue casi una intuición. “Un día antes los chicos pedían la música con la que íbamos a entrar y el baile. No sabía qué hacer, me puse a pensar y dije: ‘¿y si bailo como me gusta bailar?’. Y bueno, me animé”.

Lorenzo egresó este año del bachillerato en técnico agropecuario de la escuela Galileo Vitali. Más allá del baile y la repercusión en redes, tiene muy claro cuál es su objetivo principal. “Tengo muchos sueños que espero poder cumplir. El principal es ser ingeniero y ayudar a mi familia”, afirma.

lorenzo nunez "Desde chiquito me encanta bailar", dice. Y Los Wachiturros son sus favoritos.

Su historia está marcada por el esfuerzo cotidiano. Su mamá, Soraya Rolón, trabaja cuidando adultos mayores en un hogar de ancianos. Su papá, Maximiliano Núñez, es albañil. “Ellos siempre trabajan y hacen todo por nosotros”, dice con orgullo. Vive junto a su mamá y su hermano mayor, Javier, quien también fue una influencia importante en su gusto por el baile.

Lorenzo sueña con ser ingeniero en petróleo

El camino académico ya está definido. Lorenzo quiere estudiar Ingeniería Petrolera en la Universidad Nacional de Cuyo. “En la escuela, una vez un profesor de Lengua, Andrés Vidal, me preguntó qué quería estudiar. Me dio un consejo y me orientó hacia la ingeniería. Empecé a buscar esa carrera, me gustó mucho y me decidí por ingeniería del petróleo”, explica.

Sabe que no será fácil: deberá viajar desde La Paz hasta la universidad, organizar tiempos y sostener el esfuerzo. Aun así, no duda. “Para eso tengo que ir y venir desde La Paz a la universidad, pero tengo ganas”, asegura.

Además de la música y el estudio, el deporte ocupa un lugar importante en su vida. Sueña con ser jugador de vóley y hoy ya forma parte del ambiente deportivo como árbitro de la Federación Mendocina de Vóley, una actividad que también habla de compromiso y disciplina.

lorenzo nunez familia Junto a sus familiares en la cena de egresados, donde dio la nota.

La noche de la cena de egresados quedó grabada en video, pero también en la memoria de un pueblo chico que celebró la autenticidad de uno de los suyos. Lorenzo no buscó fama ni viralidad, solo animarse a ser quien es. Y en ese gesto simple, bailar como le gusta, logró algo más grande: mostrar que los sueños, incluso los más modestos, también pueden empezar con un paso de baile.

En redes sociales, se lo puede encontrar en Instagram y TikTok como @torenzooo, donde sigue compartiendo momentos de su vida, entre estudios, trabajo, baile y proyectos a futuro.