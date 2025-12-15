Las rutas son vitales para el desarrollo de las sociedades, conectan territorios en todo el planeta Tierra, facilitan el intercambio entre personas y sostienen el crecimiento económico. Existen miles de autopistas, pero una sobresale por encima de todas por su magnitud, alcance geográfico e impacto histórico.
La ruta más larga del planeta Tierra: con 30.000 kilómetros atraviesa más de 15 naciones
Una autopista que cruza todo el continente americano ostenta el récord Guinness como la ruta más larga del planeta
Atravesando selvas, desiertos, cordilleras, llanuras y zonas urbanas, esta carretera une extremos del continente americano y simboliza una de las mayores ambiciones de la ingeniería moderna. Te contamos dónde se encuentra la ruta que ostenta el récord Guinness como la más larga del planeta Tierra.
Se trata de la Carretera Panamericana, reconocida por Guinness World Records como la ruta transitable más larga del planeta Tierra, con una extensión aproximada de 30.000 kilómetros. Su trazado conecta Alaska, en América del Norte, con el extremo sur de Argentina y Chile, recorriendo casi todo el continente americano de norte a sur.
A diferencia de una autopista única y continua, la Panamericana es una red de carreteras nacionales interconectadas que atraviesa más de 15 países, adaptándose a geografías extremas, desde el hielo ártico hasta la Patagonia, pasando por el desierto de Atacama, la selva amazónica y la cordillera de los Andes.
Importancia de la ruta más larga del planeta Tierra
La ruta Panamericana es clave para el comercio, el turismo y la integración continental. Durante décadas ha sido un eje estratégico del planeta tierra para el transporte de mercancías, el desarrollo regional y la conexión cultural entre países muy distintos entre sí.
Su mayor desafío es el tapón del Darién, un tramo selvático entre Panamá y Colombia donde no existe carretera continua, lo que refuerza su carácter legendario y su complejidad técnica. Aun así, la autopista Panamericana sigue siendo el mayor sistema vial terrestre jamás concebido, uniendo casi todo un continente mediante una sola idea, conectar a las Américas.