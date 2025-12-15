La ruta más larga del planeta Tierra: con 30.000 kilómetros atraviesa más de 15 naciones

A diferencia de una autopista única y continua, la Panamericana es una red de carreteras nacionales interconectadas que atraviesa más de 15 países, adaptándose a geografías extremas, desde el hielo ártico hasta la Patagonia, pasando por el desierto de Atacama, la selva amazónica y la cordillera de los Andes.

Carretera Panamericana (1)

Importancia de la ruta más larga del planeta Tierra

La ruta Panamericana es clave para el comercio, el turismo y la integración continental. Durante décadas ha sido un eje estratégico del planeta tierra para el transporte de mercancías, el desarrollo regional y la conexión cultural entre países muy distintos entre sí.

Su mayor desafío es el tapón del Darién, un tramo selvático entre Panamá y Colombia donde no existe carretera continua, lo que refuerza su carácter legendario y su complejidad técnica. Aun así, la autopista Panamericana sigue siendo el mayor sistema vial terrestre jamás concebido, uniendo casi todo un continente mediante una sola idea, conectar a las Américas.