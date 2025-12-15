Una adolescente fue encontrada asesinada en su casa y su padre fue detenido.

Chica adolescente asesinada

Miembros de la Comisaría 1ª de Coronda, efectivos del Distrito 8 y una ambulancia del servicio 107 acudieron tras el llamado al teléfono de emergencias, y el médico a cargo de la unidad sanitaria solo pudo confirmar el fallecimiento de la adolescente.

Según las primeras observaciones a cargo de los peritos de Policía Científica, el cuerpo presentaba signos compatibles con un posible ahorcamiento, y por ello el caso fue caratulado de manera provisoria como muerte dudosa hasta que se obtengan más detalles sobre lo sucedido.

Como parte de la investigación, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todos los integrantes del grupo familiar y se realizaron entrevistas a los familiares de la chica a cargo del Departamento de Psicología de la Justicia.

En lo que respecta al padre de la adolescente, de 60 años, quien vivía con la adolescente, es el único sospechoso en el caso, se encuentra detenido en la Comisaría 15ª de Desvío Arijón, a disposición de la Justicia. El fiscal Alejandro Benítez, de turno en la Fiscalía Regional Coronda, afirmó en diálogo con El Litoral, que el avance de la causa dependerá del informe forense, para saber si se trató de un suicidio o de un crimen.

Además, el cuerpo de la adolescente fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde en las últimas horas se realizará la autopsia que determinará las circunstancias en las que murió la joven.