Una adolescente mató a su papá a puñaladas porque abusaba de ella y escapó con su novio a otra ciudad.

Crimen pareja asesina Una adolescente de 16 años aseguró que su padre abusaba sexualmente de ella y junto a su novio lo asesinaron a puñaladas. Foto gentileza tn.com.ar

A partir de esa situación y no conformes con lo que estaba sucediendo, aparentemente los adolescentes siguieron viéndose y planearon el asesinato del padre de la chica para poder estar juntos sin que alguien se los prohibiera.

Una vez detenidos, la fiscalía consideró que el crimen fue cometido por la pareja para concretar su plan de escapar juntos. Es que Halseth, el padre de la adolescente, había descubierto que ella y su novio querían viajar a Los Ángeles y el hombre se oponía a que se fueran juntos.

El asesinato de Daniel Halseth, de 45 años, ocurrió en su casa en Las Vegas, Nevada, el 9 de abril de 2021. Aaron y Sierra atacaron al papá de la adolescente, a puñaladas y cortándole la garganta con suma frialdad.

Como celebrando lo que habían hecho, Sierra y Aaron se grabaron 3 días después de que mataron al papá de la chica: Aaron afirmaba “bienvenidos al canal, día 3 post-murder”, y Sierra respondió: “No lo digas en cámara”, simulando un estrangulamiento y comentado “valió la pena”.

Luego de haber asesinado al Halseth, los chicos intentaron cubrir la escena del crimen. El cuerpo del hombre fue parcialmente quemado, y los investigadores encontraron evidencias de un incendio dentro de la casa. La autopsia confirmó que la víctima había muerto por heridas de arma blanca antes de que se intentara incendiar la vivienda.

El asesinato de Daniel Halseth en su casa

El cuerpo de Halseth fue descubierto en la cochera de la casa el 12 de abril de 2021 por su ex pareja, quien se presentó allí al preocuparse por no poder contactarlo. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a una pareja saliendo de la casa y en otras grabaciones mostraron a los chicos juntos tras el asesinato.

Halseth era un ex ingeniero de software y era visto como buen padre en las redes sociales, aunque Sierra, su hija, lo acusó de pedófilo, drogadicto y de haberla abusado sexualmente. Mientras que Aaron culpó al LSD que consumía el hombre, alegando que empeoraba su salud mental.

Aaron Guerrero tenía 18 años cuando cometió el crimen y su novia, Sierra Halseth, tenía 16 años, y mantenían una relación de pareja normal hasta que el padre de la adolescente comenzó a oponerse a la relación.

La evidencia que condenaba a los adolescentes como autores del asesinato fue un video selfie grabado por la propia pareja en el teléfono celular de la chica después del asesinato. Allí se mostraban alegres y en tono de broma se describían como criminales, hablando de sus planes y del crimen de manera macabra. Sierra Halseth decía: “Ahora podemos decir que fue divertido apuñalar a alguien”, y Guerrero comentó que “fue increíble”.

Crimen pareja padre Sierra Halseth junto a su padre, con quien no tenía buena relación. La chica lo mató con su novio porque se oponía a la relación. Foto gentileza tn.com.ar

La pareja fue arrestada rápidamente en Salt Lake City, Utah, un día después del crimen, el 13 de abril de 2021, después de que los investigadores los localizara circulando en el auto robado de la víctima y por las transacciones de las tarjetas de débito que realizaron en distintos comercios.

Sierra Halseth y Aaron Guerrero fueron acusados del crimen del padre de la adolescente con un arma blanca, conspiración para cometer asesinato, robo con arma y uso ilegal de un auto. Recién en octubre de 2022 y mientras estaban procesados se declararon culpables del crimen de Daniel Halseth.

Ya realizado el juicio en los Tribunales de Las Vegas, en enero de 2023, ambos fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Sierra Halseth fue sentenciada a una pena de 22 años de cárcel y Aaron Guerrero a 20 años de prisión.