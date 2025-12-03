"Cachorra" Vargas: asesinó a puñaladas a un hombre que se enamoró de ella y fue detenida tras estar prófuga

Crimen mujer asesina "La Cachorra" Vargas fue detenida luego de estar prófuga tras asesinar a puñaladas a un hombre de 60 años que se enamoró de ella. Foto gentileza la100.com

El juez Martín Yadarola, a cargo del sangriento episodio, consideró que los responsables del homicidio eran "la Cachorra" Vargas, quien se encontraba prófuga de la Justicia y fue detenida en las últimas horas en un domicilio de la avenida 9 de Julio entre Pergamino y Luján, en Lanús.

Mientras que su amigo y cómplice, Leonardo Damián Díaz, de 35 años, quien fue detenido pocos días después del homicidio en Chaco, y quedó procesado con prisión preventiva por "homicidio agravado por alevosía y ensañamiento".

Fuentes del caso, indican que los investigadores consideraban que Vargas mantenía una relación oculta con José, quien vivía solo, a quien le hizo creer que tenía 21 años, pero en realidad tenía 29. La mujer también habría engañado a la víctima, ocultándole que llegó a Buenos Aires hace algunos años desde la provincia del Chaco.

Los vecinos del hombre asesinado dijeron en aquel momento haber visto a una chica muy joven ingresar al edificio de Avenida San Juan en varias ocasiones, con la intención de acercarse a la víctima, sabiendo que vivía solo en el departamento.

El edificio donde se encontraba el departamento de José no contaba con cámaras de seguridad cuando se produjo el brutal asesinato. La encargada del edificio, de nombre Karina, recordó aquel día haber escuchado un grito de auxilio, pero no pudo identificar de donde provenía.

Fue justamente al día siguiente, que tanto la encargada como algunos vecinos de José notaron que no contestaba los mensajes, por lo que junto a otros conocidos ingresaron al departamento con un joven que consiguió las llaves. Una vez en el interior, encontraron al hombre dentro del baño, con la puerta entreabierta, en medio de un gran charco de sangre.

José era ex combatiente de Malvinas y ese protagonismo fue mencionado con orgullo por sus vecinos. También contaba con una pensión y trabajaba en una cochera, lo que refuerza la hipótesis de que su situación económica pudo llamar la atención de los asesinos.

Los investigadores continúan en la búsqueda de "Cachorra" Vargas, quien según la información que manejan, se encontraría en la provincia de Buenos Aires, mientras que su cómplice Leonardo Díaz permanece detenido a la vez de que se defina su situación procesal.