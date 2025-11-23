Violenta pelea: asesinó a puñaladas a su novio y aseguró que fue en legítima defensa

En medio de la investigación, los efectivos identificaron a Laura R., una mujer de 35 años y pareja de la víctima, quien presentaba manchas de sangre en sus brazos y sus prendas. La mujer le relató a la policía que, minutos antes, su pareja la había "agredido física y verbalmente".

La mujer explicó además que en medio del forcejeo, ella corrió a la cocina, tomó un cuchillo tipo Tramontina y lo clavó en el cuerpo de su atacante para "defenderse".

La violenta pelea terminó en un ataque letal por parte de la mujer que con "varias puñaladas dejaron al hombre sin posibilidad de reacción". Aunque la sospechosa aseguró haberse defendido cuando era agredida por su pareja, quedó aprehendida y conducida a una comisaría cercana.

Crimen muerte científica

La causa quedó radicada en la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que investigará si se trató de "defensa ante un episodio de violencia o si estamos frente a un homicidio agravado por el vínculo".

El hecho, caratulado inicialmente como homicidio, se encuentra bajo investigación judicial para determinar si se trató de legítima defensa, por lo que las autoridades judiciales aguardan otras pericias, pruebas de lesiones y testimonios de vecinos para esclarecer que pudo haber ocurrido en los momentos previos al trágico suceso.