Violenta pelea: asesinó a puñaladas a su novio y aseguró que fue en legítima defensa
En medio de una violenta pelea, una mujer asesinó a su pareja a puñaladas y aseguró que actuó en legítima defensa al responder a las agresiones de su novio
El violento episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en una vivienda situada en Parque Barón, Lomas de Zamora, donde el hombre fue encontrado en medio de un charco de sangre, con puñaladas en distintas partes de su cuerpo, por lo que los efectivos policiales que acudieron al llamado detuvieron a la mujer.
De acuerdo a lo publicado en el medio local La Realidad Online, la pelea se originó en una casa de la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón, sitio en el que los efectivos policiales llegaron tras un llamado de alerta al teléfono de emergencias. Al ingresar al domicilio, encontraron a Juan Maximiliano Molina, de 35 años, tendido en el piso sin vida y con "profundos cortes en el pecho y en el rostro" provocados por un arma blanca.
En medio de la investigación, los efectivos identificaron a Laura R., una mujer de 35 años y pareja de la víctima, quien presentaba manchas de sangre en sus brazos y sus prendas. La mujer le relató a la policía que, minutos antes, su pareja la había "agredido física y verbalmente".
La mujer explicó además que en medio del forcejeo, ella corrió a la cocina, tomó un cuchillo tipo Tramontina y lo clavó en el cuerpo de su atacante para "defenderse".
La violenta pelea terminó en un ataque letal por parte de la mujer que con "varias puñaladas dejaron al hombre sin posibilidad de reacción". Aunque la sospechosa aseguró haberse defendido cuando era agredida por su pareja, quedó aprehendida y conducida a una comisaría cercana.
La causa quedó radicada en la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que investigará si se trató de "defensa ante un episodio de violencia o si estamos frente a un homicidio agravado por el vínculo".
El hecho, caratulado inicialmente como homicidio, se encuentra bajo investigación judicial para determinar si se trató de legítima defensa, por lo que las autoridades judiciales aguardan otras pericias, pruebas de lesiones y testimonios de vecinos para esclarecer que pudo haber ocurrido en los momentos previos al trágico suceso.