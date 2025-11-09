Un pastor evangélico mató de varias puñaladas a un perro porque le rompía las bolsas de basura

La mujer, identificada como Daiana Freite, y su familia se quejaban por lo sucedido, dado que el perro en cuestión (llamado Denis) era de tamaño pequeño y, por ende, no alcanzaba a tocar las bolsas de basura.

Por increíble que pueda parecer, fueron estas últimas sacas de plástico el punto de conflicto: al ser acusado de la matanza del perro, él se justificó asegurando que el animal rompía las bolsas de su cesto de basura.

Todo sucedió en Fleming y Moisés Lebensohn. Freite, la vecina dueña del perro en cuestión, fehacientemente de tamaño pequeño y de color marrón claro, increpó al acusado en la puerta de la casa de este último (y donde funciona la iglesia en la que predica), con cámara en mano. "También filmá que tu perro me tiene podrido rompiendo las bolsas...", se alcanza a escuchar la justificación del acusado. "Traeme el perro muerto", pide Freite, repetidamente.

"¿Cómo va a ser el perro?", continúa la mujer, inquiriendo al acusado, el pastor evangélico identificado luego por ella misma como Luis Carrasca, al que le señala el poste en que se encuentra el cesto de basura y al que aduce tan alto que su perro no podría haberlo alcanzado.

perros1 No podés. Un pastor evangélico asesino a un perro porque estaba cansado que le rompan las bolsas de basura.

A modo de impotente conclusión, se oye decir a la vecina en otro video: "Me mató el perro de una puñalada. Es un perro chiquitito.

Después se hace el hijo de Dios". Más videos de la secuencia muestran a niños apoyados sobre sus rodillas y llorando frente al cuerpo sin vida del perro. "Amigo, lo mataron entre dos o tres".

Rápidamente el caso pregnó en las redes sociales y en los grupos de los vecinos de esa zona de la ciudad balnearia. "El pastor de esta iglesia (La cueva de Adulam, Fleming al 2100, Mar del Plata) salió a matar a un perro con un arma, en Fleming y Lebensohn. No puede justificar las cosas con violencia hacia los animales", escribe una usuaria.

