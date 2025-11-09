Cómo atrapar a la araña violinista usando tapitas de gaseosa: trampa casera efectiva

Coloca la cinta o el revestimiento sobre estos pedazos de cartón y colócalos con el pegamento hacia arriba, de preferencia en los rincones y bajo algunos muebles. Debes tener mucha precaución, si convives con mascotas, de colocarlos lejos de su alcance.

Para atraer a la araña, lo que harás será llenar de agua las tapitas de gaseosa, y colocarlas cerca de la trampa. De esta manera, el arácnido quedará pegado en la cinta al asomarse.

araña violinista, plagas.jpg La araña violinista puede esconderse bajo muebles y mesadas.

Esta trampa es un método casero aunque no siempre efectivo. Si esto no funciona, lo mejor será que te contactes con un especialista para solucionar el problema.

Cómo identificar a la araña violinista en tu hogar

Si encuentras un arácnido en un lugar oscuro y poco perturbado, como los armarios, las cajas e incluso los sótanos, es probable que se trate de una araña violinista.

Esta araña es más activa durante la primavera y el verano, y suelen morder cuando se sienten molestadas. En sus características, la araña violinista puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.

Las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Además, presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo. Habitualmente, este ejemplar es más común de encontrar en horas altas de la noche.