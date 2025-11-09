Cómo atrapar a la araña violinista usando tapitas de gaseosa: trampa casera efectiva

La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es una de las plagas más temidas y frecuentes en los distintos hogares, y esto se debe a la peligrosidad que puede causar. En este contexto, muchas personas recurren a diferentes elementos caseros con los que pueden evitar su presencia, y lo cierto es que hay una trampa que destaca.
Generalmente, este tipo de plagas está presente en casa guiada por condiciones como el calor, la humedad o la falta de limpieza.
La trampa con la que puedes atrapar a la araña violinista
Para realizar esta trampa y atrapar a la araña, todo lo que tienes que hacer es juntar trozo de cartón, cinta adhesiva, doble cara o revestimiento especial para atrapar insectos, agua y tapitas de gaseosa.
Coloca la cinta o el revestimiento sobre estos pedazos de cartón y colócalos con el pegamento hacia arriba, de preferencia en los rincones y bajo algunos muebles. Debes tener mucha precaución, si convives con mascotas, de colocarlos lejos de su alcance.
Para atraer a la araña, lo que harás será llenar de agua las tapitas de gaseosa, y colocarlas cerca de la trampa. De esta manera, el arácnido quedará pegado en la cinta al asomarse.
Esta trampa es un método casero aunque no siempre efectivo. Si esto no funciona, lo mejor será que te contactes con un especialista para solucionar el problema.
Cómo identificar a la araña violinista en tu hogar
Si encuentras un arácnido en un lugar oscuro y poco perturbado, como los armarios, las cajas e incluso los sótanos, es probable que se trate de una araña violinista.
Esta araña es más activa durante la primavera y el verano, y suelen morder cuando se sienten molestadas. En sus características, la araña violinista puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.
Las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Además, presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo. Habitualmente, este ejemplar es más común de encontrar en horas altas de la noche.