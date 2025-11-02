Ni violinista ni viuda negra: la araña que causa terror y se defiende con sus pelos

Una de las plagas más temidas por los seres humanos son las arañas, algo que se debe a una combinación de factores evolutivos como sus características físicas y algunos reportes de su peligrosidad. En este sentido, hay una que ha sido avistada varias veces en Mendoza, y no se trata ni de la araña violinista ni de la viuda negra.
Generalmente, este tipo de plagas termina siendo avistada en los hogares en búsqueda de alimento, refugio, y un ambiente en condiciones favorables.
La araña pollito, una especie con presencia en Mendoza
La araña pollito, cuyo nombre científico en Mendoza es Grammostola mendozae, es una especie nativa de la provincia. Se trata de una tarántula de gran tamaño, considerada inofensiva para los humanos, aunque puede causar irritación con sus pelos urticantes.
Son arañas grandes, de color negro o marrón, y están cubiertas de pelos. Su gran tamaño es lo que a menudo causa alarma. Vive en el suelo, construyendo madrigueras y, si bien mayoritariamente se encuentra en la zona del piedemonte, ha sido reportada en casas.
Lo particular de esta araña es su estrategia de defensa, aunque como se dijo no es una especie que suela atacar. Si se siente amenazada, puede frotar sus patas sobre el abdomen para liberar pelos urticantes que causan escozor.
Más allá del miedo que puede causar, lo cierto es que esta araña cumple un rol fundamental dentro de los 15 o 20 años en los que puede vivir. Sucede que cumple un rol importante en el control de plagas, ayudando a controlar a poblaciones de insectos y de roedores.
Qué hacer si te encuentras con esta araña en casa
Si llegas a encontrarte con esta araña en casa, es importante no entrar en pánico, ya que podrías asustarla y poner en peligro tu propia integridad. Lo mejor es seguir al pie de la letra los pasos que se muestran a continuación:
- Observarla con respeto y sin hacerle daño.
- No intervengas en su madriguera.
- Si está en tu casa o camino, sácala con cuidado al jardín o a un lugar seguro.
- No la mates, ya que es un animal beneficioso para el ecosistema.