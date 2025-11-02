Ni violinista ni viuda negra: la araña que causa terror y se defiende con sus pelos

Son arañas grandes, de color negro o marrón, y están cubiertas de pelos. Su gran tamaño es lo que a menudo causa alarma. Vive en el suelo, construyendo madrigueras y, si bien mayoritariamente se encuentra en la zona del piedemonte, ha sido reportada en casas.

Lo particular de esta araña es su estrategia de defensa, aunque como se dijo no es una especie que suela atacar. Si se siente amenazada, puede frotar sus patas sobre el abdomen para liberar pelos urticantes que causan escozor.

plagas, arañas

Más allá del miedo que puede causar, lo cierto es que esta araña cumple un rol fundamental dentro de los 15 o 20 años en los que puede vivir. Sucede que cumple un rol importante en el control de plagas, ayudando a controlar a poblaciones de insectos y de roedores.

Qué hacer si te encuentras con esta araña en casa

Si llegas a encontrarte con esta araña en casa, es importante no entrar en pánico, ya que podrías asustarla y poner en peligro tu propia integridad. Lo mejor es seguir al pie de la letra los pasos que se muestran a continuación: