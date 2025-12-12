Cómo deshacerte de las arañas de tu hogar y del jardín: el repelente casero que las mantendrá lejos de casa

La presencia de arañas en casa es algo que debemos evitar, ya que estos arácnidos pueden causar picaduras letales, como así también provocar el desarrollo de ronchas y manchas en la piel. En este sentido, hoy te enseñaré a preparar un repelente casero que las mantendrá lejos tanto del hogar como del jardín.
Cómo ahuyentar a las arañas del jardín y del hogar con un potente repelente casero
El aumento de las temperaturas en verano incide en la presencia de las arañas tanto en el jardín como en el hogar. La explicación reside en que los arácnidos buscan refugiarse en lugares frescos, como debajo de la sombra de un árbol o dentro de una sala. Además, si son zonas poco transitadas, el espacio será perfecto para que estos pequeños visitantes formen sus nidos y depositen sus huevos.
Ante este panorama, existe un repelente casero efectivo para erradicar a las arañas tanto del interior de casa como del jardín. Se trata de un método natural, sin químicos agresivos, el cual tendrá como base el uso de aceite esencial de menta o eucalipto. El fuerte aroma, desagradable para los arácnidos, pero agradable para las personas, será una barrera olfativa que nos cuidará de posibles picaduras.
Para preparar este repelente, el primer paso consistirá en llenar un atomizador con agua y añadir 15 gotas de aceite esencial de menta o eucalipto. Luego, agregar unas gotas de jabón líquido para mejorar las facultades del aceite.
Agitar el repelente casero y comenzar a rociar en zonas estratégicas del hogar y del jardín, como rincones oscuros, debajo de muebles, en esquinas, detrás de ventanas y puertas, entre otros. Este truco se debe poner en práctica todas las semanas, ya que el aroma se desvanece con el tiempo.
Gracias a este repelente casero, las arañas se mantendrán lejos de casa. Pero, además, también estaremos blindado de la presencia de insectos como garrapatas, cucarachas y chinches. Para mejores resultados, complementar este truco con una limpieza constante del hogar y del jardín.