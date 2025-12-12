Corea del Sur quiere convertir a este país de América del Sur en su próxima superpotencia tecnológica

En el país andino, el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial, la infraestructura digital y la educación avanzada están entre las prioridades nacionales, lo que lo convierte en un terreno fértil para alianzas profundas con Corea del Sur. Por eso, los acuerdos firmados en la agenda bilateral no solo contemplan inversiones y comercio. Estos incluyen planes para proyectos colaborativos y el intercambio de tecnología de última generación.

Chile

Como este país de América del Sur se completa con Corea del Sur

Según investChile a visión es compartida. Corea del Sur aspira a que Chile se convierta en un centro clave de innovación y desarrollo en América del Sur, capaz de articular proyectos regionales que impulsen la digitalización, la energía limpia y la infraestructura tecnológica. Este impulso se conecta además con una estrategia más amplia surcoreana para profundizar su presencia en la región mediante la cooperación en inteligencia artificial, cadenas de minerales críticos y energías limpias, pilares que tienen sentido tanto para Corea como para Chile.

Chile, por su parte, ha mostrado apertura y entusiasmo. Las conversaciones entre ambos gobiernos también han considerado oportunidades para acelerar proyectos de innovación conjunta en energías renovables y movilidad digital, apuntalando el potencial de Chile como un socio que no solo recibe tecnología, sino que la co-crea y la expande regionalmente. Esto posiciona al país como un punto de referencia para que Corea del Sur conecte su experiencia con el talento latinoamericano más amplio.