Corea del Sur no solo extiende su mano hacia América del Sur, ha puesto un foco particular en un país que se perfila como uno de los principales socios sudamericanos en ciencia, tecnología e innovación.
Corea del Sur quiere convertir a este país de América del Sur en su próxima superpotencia tecnológica
En un mundo cada vez más digitalizado, esta alianza promete ser un puente entre continentes para construir juntos una nueva potencia
Durante la más reciente gira diplomática y encuentros bilaterales, ambos gobiernos reforzaron compromisos para fortalecer la cooperación económica y tecnológica, abriendo puertas que van más allá del comercio tradicional. Te contamos de qué país de América del Sur se trata.
Se trata de Chile. Este acercamiento no es casualidad. Corea del Sur, uno de los líderes globales en inteligencia artificial, semiconductores y digitalización, ha identificado en este país de América del Sur un socio con ambición tecnológica propia.
En el país andino, el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial, la infraestructura digital y la educación avanzada están entre las prioridades nacionales, lo que lo convierte en un terreno fértil para alianzas profundas con Corea del Sur. Por eso, los acuerdos firmados en la agenda bilateral no solo contemplan inversiones y comercio. Estos incluyen planes para proyectos colaborativos y el intercambio de tecnología de última generación.
Como este país de América del Sur se completa con Corea del Sur
Según investChile a visión es compartida. Corea del Sur aspira a que Chile se convierta en un centro clave de innovación y desarrollo en América del Sur, capaz de articular proyectos regionales que impulsen la digitalización, la energía limpia y la infraestructura tecnológica. Este impulso se conecta además con una estrategia más amplia surcoreana para profundizar su presencia en la región mediante la cooperación en inteligencia artificial, cadenas de minerales críticos y energías limpias, pilares que tienen sentido tanto para Corea como para Chile.
Chile, por su parte, ha mostrado apertura y entusiasmo. Las conversaciones entre ambos gobiernos también han considerado oportunidades para acelerar proyectos de innovación conjunta en energías renovables y movilidad digital, apuntalando el potencial de Chile como un socio que no solo recibe tecnología, sino que la co-crea y la expande regionalmente. Esto posiciona al país como un punto de referencia para que Corea del Sur conecte su experiencia con el talento latinoamericano más amplio.