El país de América del Sur con la madera más resistente del planeta Tierra

Es la madera favorita para puentes peatonales, decks, muelles y fachadas expuestas al sol y la lluvia, y está conquistando mercados desde Estados Unidos hasta Medio Oriente. Su resistencia natural a hongos, humedad e insectos la vuelve una aliada perfecta para quienes buscan materiales nobles con baja necesidad de mantenimiento.

Ipe (2)

Los beneficios de estas maderas de América del Sur

El Cumarú, por su parte, es la madera que los carpinteros brasileros llaman “hierro tropical”. Apenas se la corta, desprende un aroma suave a vainilla y especias, pero lo que verdaderamente enamora es su comportamiento técnico.

Prácticamente, no se deforma, soporta cargas pesadas y responde mejor que muchas maderas industriales tratadas. En obras públicas, se lo utiliza en pasarelas costeras, parques urbanos y mobiliario resistente al desgaste masivo. En construcción privada, ya es casi un símbolo de lujo natural.

Lo que más sorprende al mundo es que estas maderas no solo compiten con materiales industriales, en muchos casos, los superan. Estudios de universidades brasileñas e institutos de ingeniería coinciden en que su relación peso–resistencia es una de las más eficientes del planeta Tierra.

En tiempos donde la arquitectura busca reducir la huella ambiental, el debate sobre estas maderas de América del Sur se pone aún más interesante. Cuando provienen de bosques gestionados de manera responsable, el Ipe y el Cumarú pueden ser alternativas renovables para reemplazar partes del acero o el hormigón en ciertas aplicaciones específicas.

El desafío es el mismo que atraviesa a toda la Amazonia, lograr un equilibrio real entre uso, conservación y trazabilidad. Pero si ese equilibrio se cumple, estas maderas amazónicas están listas para convertirse en protagonistas de una nueva era constructiva donde la innovación no viene de un laboratorio, sino del bosque más biodiverso del planeta Tierra.