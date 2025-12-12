Anabel Fernández Sagasti juró como integrante del Consejo de la Magistratura

horacio rosatti anabel fernandez sagasti El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y la senadora Anabel Fernández Sagasti. Foto: gentileza Consejo de la Magistratura

El final del mandato de los diputados nacionales Roxana Reyes (UCR) y su suplente, el radical libertario Francisco Monti en el Consejo de la Magistratura, llevó a que el oficialismo buscara ocupar ese espacio. En esa movida fue promovido el cordobés Gonzalo Roca como titular y Álvaro Martínez como suplente.

La jura de Fernández Sagasti en el Consejo de la Magistratura

El juramento de Fernández Sagasti se realizó en el Salón Bermejo y se concretó conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025. Así, la mendocina asumió formalmente su rol como representante del Senado

Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Entre los presentes estuvieron también el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.

consejo de la magistratura En el centro, Anabel Fernández Sagasti y Horacio Rosatti, junto a integrantes del Consejo de la Magistratura. Foto: gentileza Consejo de la Magistratura

La Ley 24.937, de creación del Consejo de la Magistratura, establece que estará integrado por 20 consejeros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien está a cargo del consejo; 4 jueces del Poder Judicial de la Nación, 4 representantes de los abogados de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional; 2 representantes del ámbito científico y académico y 8 legisladores nacionales (4 en representación de la Cámara de Senadores y 4 de la de Diputados).

Cada uno de sus miembros durará 4 años en su cargo, pudiendo ser reelegido sólo por una vez en forma consecutiva.

La incorporación de Fernández Sagasti se da en el marco de la renovación de representantes legislativos en el Consejo, que contempla la participación de miembros de ambas cámaras del Congreso.

Fuente: Noticias Argentinas