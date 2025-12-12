Anabel Fernández Sagasti juró como integrante del Consejo de la Magistratura

La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti juró este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales. Ella aclaró en las redes sociales que ejercerá el cargo ad honorem.
"Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio. Voy a trabajar incansablemente por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente y más independiente. Con trabajo y honor se puede lograr", posteó la cristinista Fernández Sagasti en su cuenta de X para luego agradecer a sus compañeros senadores de Unión por la Patria.
El jueves se conoció la designación pero como suplente de otro mendocino en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Se trata del diputado libertario Álvaro Martínez -ex PRO- quien fue elegido por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para ese fin.
El final del mandato de los diputados nacionales Roxana Reyes (UCR) y su suplente, el radical libertario Francisco Monti en el Consejo de la Magistratura, llevó a que el oficialismo buscara ocupar ese espacio. En esa movida fue promovido el cordobés Gonzalo Roca como titular y Álvaro Martínez como suplente.
El juramento de Fernández Sagasti se realizó en el Salón Bermejo y se concretó conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025. Así, la mendocina asumió formalmente su rol como representante del Senado
Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.
Entre los presentes estuvieron también el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.
La Ley 24.937, de creación del Consejo de la Magistratura, establece que estará integrado por 20 consejeros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien está a cargo del consejo; 4 jueces del Poder Judicial de la Nación, 4 representantes de los abogados de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional; 2 representantes del ámbito científico y académico y 8 legisladores nacionales (4 en representación de la Cámara de Senadores y 4 de la de Diputados).
Cada uno de sus miembros durará 4 años en su cargo, pudiendo ser reelegido sólo por una vez en forma consecutiva.
La incorporación de Fernández Sagasti se da en el marco de la renovación de representantes legislativos en el Consejo, que contempla la participación de miembros de ambas cámaras del Congreso.
Fuente: Noticias Argentinas