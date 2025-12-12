La AFA en la mira de la Justicia: encontraron 45 autos de lujo en un allanamiento

Varios dirigentes de la AFA están en el radar de la Justicia. Este viernes, en el allanamiento de una finca de Pilar (provincia de Buenos Aires), ordenado por el juez Daniel Rafecas, la Policía halló 45 autos de lujo, 7 motos de alta cilindrada y 2 kártings, todos propiedad de la firma Real Central.
La medida se focalizó en la finca en Villa Rosa, atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo a fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central S.A., de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
La AFA, los allanamientos y el "Chiqui" Tapia
El procedimiento comprendió la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.
La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
Por otro lado, la medida se da en el marco de un antagonismo creciente entre el gobierno nacional y la gestión de "Chiqui" Tapia, titular de la AFA que está distanciado de la gestión Milei.