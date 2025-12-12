La AFA en la mira de la Justicia: encontraron 45 autos de lujo en un allanamiento

Allanamientos AFA diciembre 2025 policía federal Una imagen del allanamiento en Pilar. Foto: Agencia NA (Claudio Fanchi)

La AFA, los allanamientos y el "Chiqui" Tapia

El procedimiento comprendió la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por otro lado, la medida se da en el marco de un antagonismo creciente entre el gobierno nacional y la gestión de "Chiqui" Tapia, titular de la AFA que está distanciado de la gestión Milei.