Así se jugarán los interzonales de la Liga Profesional donde Boca quedó gravemente perjudicado

De esta manera el Xeneize deberá enfrentar a los cuatro grandes del fútbol argentino y tendrá que estar muy fino para ganar los 12 puntos que estarán en juego. Se trata de tantos muy complicados de conseguir y que pueden afectar no solo sus aspiraciones de liderar la zona de grupos ya que también serán importantes para la tabla anual.

También hay que tener en cuenta que esos partidos se jugarán por duplicado ya que corresponden al Torneo Apertura y al Clausura, por lo tanto, son ocho partidos que pondrán en juego - nada más ni nada menos - 24 puntos.

Desde este año la AFA decidió que quien lidere la tabla anual (además de clasificar a la Copa Libertadores) reciba el premio Campeón de Liga. En la actual edición lo obtuvo Rosario Central por ganar el primer puesto con 66 puntos, segundo quedó Boca con 62 (por eso clasificó al torneo internacional más importante de América) y tercero quedó Argentinos Juniors (disputará la Pre Libertadores).

River Plate, por su lado, enfrentará a Racing en su grupo y en el interzonal le tocó Vélez que, aunque se trata de un equipo importante, no es considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Independiente Avellaneda vs Independiente de Mendoza La Lepra mendocina deberá jugar contra el Rojo de Avellaneda por la Liga Profesional.

Así se jugarán los interzonales de la Liga Profesional

Luego de la ceremonia de los sorteos de los grupos (que no fue televisada) fue el momento de definir quiénes se enfrentarán en los partidos correspondientes a los interzonales (este momento si se pudo ver por LPF Play).

Allí los dirigentes de la AFA dieron a conocer quiénes se enfrentarán en una fecha especial ya que los equipos se podían enfrentar contra cualquier equipo del otro grupo (menos contra el conjunto definido como "clásico").

Fue así que quedó definido de la siguiente manera: