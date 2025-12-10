Así se jugarán los interzonales de la Liga Profesional donde Boca quedó gravemente perjudicado

Luego de definirse los grupos de la Liga Profesional, la AFA también sorteó los partidos correspondientes a los interzonales. En este caso, los equipos del Grupo A podían enfrentarse a cualquiera del Grupo B, con la única excepción del clásico ya que ese partido se contempla como una fecha más.
El sorteo de los interzonales de la Liga Profesional perjudicó a Boca
En un torneo que promete ser apasionante la AFA definió cuáles serán los partidos correspondientes a la fecha de los interzonales en un sorteo que perjudicó gravemente aBoca Juniors ya que en su grupo le tocó Independiente de Avellaneda y San Lorenzo, también deberá jugar contra River por el Superclásico y, como si fuera poco, en el interzonal el azar sentenció que enfrentará a Racing.
De esta manera el Xeneize deberá enfrentar a los cuatro grandes del fútbol argentino y tendrá que estar muy fino para ganar los 12 puntos que estarán en juego. Se trata de tantos muy complicados de conseguir y que pueden afectar no solo sus aspiraciones de liderar la zona de grupos ya que también serán importantes para la tabla anual.
También hay que tener en cuenta que esos partidos se jugarán por duplicado ya que corresponden al Torneo Apertura y al Clausura, por lo tanto, son ocho partidos que pondrán en juego - nada más ni nada menos - 24 puntos.
Desde este año la AFA decidió que quien lidere la tabla anual (además de clasificar a la Copa Libertadores) reciba el premio Campeón de Liga. En la actual edición lo obtuvo Rosario Central por ganar el primer puesto con 66 puntos, segundo quedó Boca con 62 (por eso clasificó al torneo internacional más importante de América) y tercero quedó Argentinos Juniors (disputará la Pre Libertadores).
River Plate, por su lado, enfrentará a Racing en su grupo y en el interzonal le tocó Vélez que, aunque se trata de un equipo importante, no es considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino.
Así se jugarán los interzonales de la Liga Profesional
Luego de la ceremonia de los sorteos de los grupos (que no fue televisada) fue el momento de definir quiénes se enfrentarán en los partidos correspondientes a los interzonales (este momento si se pudo ver por LPF Play).
Allí los dirigentes de la AFA dieron a conocer quiénes se enfrentarán en una fecha especial ya que los equipos se podían enfrentar contra cualquier equipo del otro grupo (menos contra el conjunto definido como "clásico").
Fue así que quedó definido de la siguiente manera: