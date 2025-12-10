Abraham Buonarrigo habló de la pelea del viernes y su futuro en el boxeo internacional

De cara a los planes de Abraham Buonarrigo y su equipo de trabajo encabezado por Pablo Chacón, el peleador de 30 años que tiene 11 nocauts en sus 14 peleas ganadas anticipó: "La idea mía para el año que viene es pelear un título argentino en la medida que se pueda".

"Pelear el título argentino es algo que me ha quedado pendiente mi carrera como profesional, y después de ahí buscar alguna oportunidad fuera, eso es lo que estoy buscando", Abraham Buonarrigo "Pelear el título argentino es algo que me ha quedado pendiente mi carrera como profesional, y después de ahí buscar alguna oportunidad fuera, eso es lo que estoy buscando", Abraham Buonarrigo

boxeo-abraham buonarrigo-ezequiel maderna Abraham Buonarrigo conquistó el Título Sudamericano supermediano frente a nada menos que el Olímpico Ezequiel Maderna en diciembre del 2021.

Las lujosas veladas Cuna de Campeones, que tendrán el quinto capítulo este viernes desde las 19, son una inmejorable vidriera para todo boxeador local, y así lo entiende el Turco. "Estamos trabajando con (Jorge) Pandolfino y estoy muy contento y agradecido con ellos, por la oportunidad de pelear en el Hyatt, y la chance que me dan de acompañar mi carrera y trabajar juntos".

Buscando a futuro el título argentino y trepar en el ranking mundial de boxeo

En lo que respecta a los planes a mediano plazo, Buonarrigo, que el año pasado intentó afincarse en Estados Unidos, detalló sus planes: "Hemos estado charlando de la posibilidad de ir en busca de algún título internacional que nos deje posicionados en los rankings mundiales, para a mediados o fines del año próximo pelear una eliminatoria por el título del mundo".

Luego el de Guaymallén sumó: "Esos son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, enfocado en la pelea del viernes, sabemos que tenemos un rival duro, sabemos que todos los rivales vienen a ganar, y que hay que ir pelea a pelea".

Finalmente Abraham Buonarrigo concluyó reflexionando: "Estoy muy enfocado, bien entrenado y con mucha gana para que este viernes puede dar un buen espectáculo y, obviamente buscar ganar la pelea".