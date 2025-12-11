Fútbol y cinco más: los Mundiales que se vienen en 2026

las leonas paises bajos.jpg Las Leonas fueron subcampeones en el último Mundial.

Mundial de básquet femenino

La cita 2026 será en Berlín, Alemania, en setiembre. El tema es que Argentina todavía no tiene su lugar dentro de los 24 seleccionados que competirán. Para eso, deberá lograr el evento en Turquía, en marzo. el evento se desarrollará del 11 al 17 de marzo en Estambul. Además del local, Argentina compartirá el Torneo Clasificatorio C junto a Hungría, Australia, Canadá y Japón.

basquet-selecciona argentina-puerto rico-boquete.jpg Argentina deberá lograr su lugar en el Mundial en el clasificatorio de Turquía.

Mundial de atletismo

El certamen ecuménico de campeones será en Budapest, Hungría, entre el 11 y el 13 de diciembre. Además, habrá Mundial de atletismo de pista cubierta en Polonia (en marzo) y de atletismo de ruta en setiembre (en Dinamarca).

Mundial de ciclismo

El ciclismo tendrá seis torneos para sus distintas modalidades: el BMX tendrá sede en Brisbane (Australia), el de Montaña será en Val Di Sole (Italia), el de Pista se celebrará en Shanghai (China), el de Ruta tendrá lugar en Montreal (Canadá), el de Grava en Nannup (Australia) y el Urbano competirá en Riad (Arabia Saudita).

Mundial de tenis de mesa

Con presencia mendocina, el tenis de mesa disputará su Mundial en la modalidad por equipos en Londres. Gastón Alto es el entrenador de la Selección argentina y Santiago Lorenzo una de las grandes figuras del equipo, en el que también podría estar Franciso Sanchi.