Fútbol y cinco más: los Mundiales que se vienen en 2026

El año empieza a agotar los últimos de la página final del calendario y todo apunta para un 2026 que se vendrá con todo. Los Mundiales coparán, una vez más, la escena deportiva internacional y hay seis torneos ecuménicos que se destacan dentro del calendario.
Mundial de fútbol
Sin dudas, el centro de atención para el próximo año. Estados Unidos, México y Canadá albergarán la renovada cita que contará con 48 equipos y será del 11 de junio al 19 de julio. Argentina defiende el título logrado en Qatar y puede ser la última función de Lionel Messi, llegando al sexto campeonato de su historial.
Mundial de hockey sobre césped
Doble sede para albergar los torneos tanto en damas y caballeros, jugándose en simultáneo del 15 al 30 de agosto. Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica) recibirán el Mundial en ambas ramas. Las Leonas vienen de ser escoltas en España y Los Leones intentarán superar los cuartos de final de La India.
Mundial de básquet femenino
La cita 2026 será en Berlín, Alemania, en setiembre. El tema es que Argentina todavía no tiene su lugar dentro de los 24 seleccionados que competirán. Para eso, deberá lograr el evento en Turquía, en marzo. el evento se desarrollará del 11 al 17 de marzo en Estambul. Además del local, Argentina compartirá el Torneo Clasificatorio C junto a Hungría, Australia, Canadá y Japón.
Mundial de atletismo
El certamen ecuménico de campeones será en Budapest, Hungría, entre el 11 y el 13 de diciembre. Además, habrá Mundial de atletismo de pista cubierta en Polonia (en marzo) y de atletismo de ruta en setiembre (en Dinamarca).
Mundial de ciclismo
El ciclismo tendrá seis torneos para sus distintas modalidades: el BMX tendrá sede en Brisbane (Australia), el de Montaña será en Val Di Sole (Italia), el de Pista se celebrará en Shanghai (China), el de Ruta tendrá lugar en Montreal (Canadá), el de Grava en Nannup (Australia) y el Urbano competirá en Riad (Arabia Saudita).
Mundial de tenis de mesa
Con presencia mendocina, el tenis de mesa disputará su Mundial en la modalidad por equipos en Londres. Gastón Alto es el entrenador de la Selección argentina y Santiago Lorenzo una de las grandes figuras del equipo, en el que también podría estar Franciso Sanchi.