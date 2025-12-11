El árbitro del año: con varios partidos importantes en su haber, se conoció el juez que dirigirá la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el juez principal del encuentro entre Racing y Estudiantes. Estará acompañado por: Gabriel Chade (como asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Pablo Dóvalo (cuarto árbitro), Mariana Duré (quinta árbitro), Héctor Paletta (en el VAR) y Hernán Mastrángelo (AVAR).

nicolas ramirez, arbitro Nicolás Ramírez será el árbitro que dirigirá la final del Clausura entre Racing y Estudiantes.

Nicolás Ramírez, el "árbitro del año" que fue elegido para los cruces más importantes del fútbol argentino

En el cruce entre Racing y Estudiantes, Ramírez tendrá una vez más la oportunidad de dirigir un encuentro de alto voltaje del fútbol argentino. Este 2025 dirigió a Racing, justamente, en los dos clásicos ante Independiente, además estuvo en el último superclásico entre Boca y River en la Bombonera, y también condujo el duelo entre San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios de esta misma índole.