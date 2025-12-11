El árbitro del año: con varios partidos importantes en su haber, se conoció el juez que dirigirá la final entre Racing y Estudiantes

El Torneo Clausura acaricia su final y este fin de semana tendrá su definición entreRacing y Estudiantes para conocer al campeón del segundo semestre del 2025. En ese contexto, la AFA dio a conocer al árbitro encargado de impartir justicia este sábado, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Nicolás Ramírez será el juez principal del encuentro entre Racing y Estudiantes. Estará acompañado por: Gabriel Chade (como asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Pablo Dóvalo (cuarto árbitro), Mariana Duré (quinta árbitro), Héctor Paletta (en el VAR) y Hernán Mastrángelo (AVAR).
Nicolás Ramírez, el "árbitro del año" que fue elegido para los cruces más importantes del fútbol argentino
En el cruce entre Racing y Estudiantes, Ramírez tendrá una vez más la oportunidad de dirigir un encuentro de alto voltaje del fútbol argentino. Este 2025 dirigió a Racing, justamente, en los dos clásicos ante Independiente, además estuvo en el último superclásico entre Boca y River en la Bombonera, y también condujo el duelo entre San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios de esta misma índole.
Nicolás Ramírez no solo tuvo protagonismo en Primera División sino que también le tocó ser una pieza importante en la definición del ascenso. Fue el juez principal de la final en la que Gimnasia y Esgrima se consagró campeón ante Deportivo Madryn y ascendió a la elite del fútbol argentino.
Sin olvidar que fue el árbitro de la final de la Copa Argentina donde Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se erigió como el campeón de la edición 2025 del certamen, pionero en Mendoza en ganar un título nacional.
Este sábado, Nicolás Ramírez tendrá la última aparición importante del 2025 como juez principal del torneo doméstico del fútbol argentino.