Emma Stone brilla en Netflix. La película de 99 minutos que deslumbra al mundo

Zombieland: Tiro de gracia es una producción estadounidense dirigida por Ruben Fleischer que estrenó el 1 de diciembre de 2025 en Netflix. Para Alberto Luchini de Diario El Mundo, esta película “es aún más gozosa y más gamberra que la primera. Más diversión, más incorrección política, más desmadre, más desenfreno”.

La película Zombieland: Tiro de gracia tiene una duración de apenas 1 hora y 39 minutos y está protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin.