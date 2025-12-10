Inicio Series y películas Netflix
Emma Stone brilla en Netflix. La película de 99 minutos que deslumbra al mundo

Emma Stone es la protagonista de esta comedia que acaba de llegar a Netflix y está entre las mejores series y películas de la plataforma

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Emma Stone es la protagonista de esta película de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix abrió diciembre con uno de los estrenos más atrevidos y sorprendentes. Se trata de Zombieland: Tiro de gracia, una comedia de terror de 2019 con un reparto estelar.

Zombieland: Tiro de gracia es una producción estadounidense dirigida por Ruben Fleischer que estrenó el 1 de diciembre de 2025 en Netflix. Para Alberto Luchini de Diario El Mundo, esta película “es aún más gozosa y más gamberra que la primera. Más diversión, más incorrección política, más desmadre, más desenfreno”.

La película Zombieland: Tiro de gracia tiene una duración de apenas 1 hora y 39 minutos y está protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin.

zombieland tiro de gracia

Netflix: de qué trata la película Zombieland: Tiro de gracia

La sinopsis oficial de la película Zombieland: Tiro de gracia versa: “El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes”.

zombieland tiro de gracia (1)

En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala "Zombieland", el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.

Netflix: tráiler de la película Zombieland: Tiro de gracia

Embed - ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA | Tráiler oficial en español (HD)

Reparto de Zombieland: Tiro de gracia, película de Netflix

  • Woody Harrelson (Tallahassee)
  • Jesse Eisenberg (Columbus)
  • Emma Stone (Wichita)
  • Abigail Breslin (Little Rock)
  • Rosario Dawson (14)
  • Zoey Deutch (Madison)
  • Luke Wilson (Albuquerque)
  • Avan Jogia (Berkeley)
  • Thomas Middleditch (Flagstaff)

Dónde ver la película Zombieland: Tiro de gracia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.
  • España: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.

