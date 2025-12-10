Emma Stone brilla en Netflix. La película de 99 minutos que deslumbra al mundo

La plataforma de series y películas de Netflix abrió diciembre con uno de los estrenos más atrevidos y sorprendentes. Se trata de Zombieland: Tiro de gracia, una comedia de terror de 2019 con un reparto estelar.
Emma Stone es la protagonista de esta comedia que acaba de llegar a Netflix y está entre las mejores series y películas de la plataforma
Zombieland: Tiro de gracia es una producción estadounidense dirigida por Ruben Fleischer que estrenó el 1 de diciembre de 2025 en Netflix. Para Alberto Luchini de Diario El Mundo, esta película “es aún más gozosa y más gamberra que la primera. Más diversión, más incorrección política, más desmadre, más desenfreno”.
La película Zombieland: Tiro de gracia tiene una duración de apenas 1 hora y 39 minutos y está protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin.
Netflix: de qué trata la película Zombieland: Tiro de gracia
La sinopsis oficial de la película Zombieland: Tiro de gracia versa: “El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes”.
En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala "Zombieland", el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.
Netflix: tráiler de la película Zombieland: Tiro de gracia
Reparto de Zombieland: Tiro de gracia, película de Netflix
- Woody Harrelson (Tallahassee)
- Jesse Eisenberg (Columbus)
- Emma Stone (Wichita)
- Abigail Breslin (Little Rock)
- Rosario Dawson (14)
- Zoey Deutch (Madison)
- Luke Wilson (Albuquerque)
- Avan Jogia (Berkeley)
- Thomas Middleditch (Flagstaff)
Dónde ver la película Zombieland: Tiro de gracia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.
- España: la película Zombieland: Tiro de gracia se puede ver en Netflix.