Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es uno de los melodramas más emotivos

La química entre los protagonistas y las características del elenco, fueron dos motivos que conquistaron a los suscriptores más allá de la historia de esta serie, llegando a ser de las favoritas de todo Netflix. Entre las historias románticas del catálogo de series y películas, es una de las opciones coreanas más elegidas, rompiendo las fronteras y arrasando en visitas en otros continentes.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es uno de los líderes dramáticos coreanos de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El amor es como el chachachá

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie melodramática coreana de 16 capítulos, El amor es como el chachachá centra su historia en: "Una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero donde conoce a un hombre encantador que es, en todo sentido, lo opuesto a ella".

La serie es perfecta para los suscriptores que aman las historias que tienen drama, romance y comedia dentro de Netflix.

Netflix: reparto de la serie El amor es como el chachachá

Shin Min-a como Yoon Hye-jin

Kim Seon-ho como Hong Du-sik

Lee Sang-yi como Ji Seong-hyun

Gong Min-jung como Pyo Mi-seon

Kim Young-ok como Kim Gam-ri

Jo Han-chul como Oh Cheon-jae

In Gyo-jin como Jang Yeong-guk

Lee Bong-ryun como Yeo Hwa-jeong

Dónde ver la serie El amor es como el chachachá, según la zona geográfica