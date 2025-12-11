Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es uno de los melodramas más emotivos

Netflix ha armado un catálogo de series y películas que cuenta con opciones para todos los gustos. Una serie aparece como uno de los relatos dramáticos más importantes de los últimos 5 años en la plataforma, con una historia que surge del remake de una reconocida película y que está compuesta por un total de 16 capítulos: El amor es como el chachachá.
A diario se confirman los motivos por los cuales las series y películas asiáticas vienen arrasando dentro del catálogo de Netflix, especialmente las producciones coreanas, que lideran el mercado dramático. Esta serie logró combinar, de una forma perfecta, una historia dramática, con el romance y la comedia, en un formato verdaderamente atrapante, corto y sin nada del tedioso relleno.
Estamos hablando de una serie que tiene una historia basada en una exitosa película coreana de antes del 2010, puntualmente Mr. Handy, Mr. Hong., pero su relato no se limita a la historia del film, sino que la expande con un melodrama muy emotivo. La oferta está disponible en el catálogo de series y películas de Netflix desde hace más de 3 años, y a pesar de la renovación de la plataforma, no para de sumar reproducciones.
La química entre los protagonistas y las características del elenco, fueron dos motivos que conquistaron a los suscriptores más allá de la historia de esta serie, llegando a ser de las favoritas de todo Netflix. Entre las historias románticas del catálogo de series y películas, es una de las opciones coreanas más elegidas, rompiendo las fronteras y arrasando en visitas en otros continentes.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es uno de los líderes dramáticos coreanos de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El amor es como el chachachá
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie melodramática coreana de 16 capítulos, El amor es como el chachachá centra su historia en: "Una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero donde conoce a un hombre encantador que es, en todo sentido, lo opuesto a ella".
La serie es perfecta para los suscriptores que aman las historias que tienen drama, romance y comedia dentro de Netflix.
Netflix: reparto de la serie El amor es como el chachachá
- Shin Min-a como Yoon Hye-jin
- Kim Seon-ho como Hong Du-sik
- Lee Sang-yi como Ji Seong-hyun
- Gong Min-jung como Pyo Mi-seon
- Kim Young-ok como Kim Gam-ri
- Jo Han-chul como Oh Cheon-jae
- In Gyo-jin como Jang Yeong-guk
- Lee Bong-ryun como Yeo Hwa-jeong
Dónde ver la serie El amor es como el chachachá, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El amor es como el chachachá se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El amor es como el chachachá se puede ver en Netflix.
- España: la serie El amor es como el chachachá se puede ver en Netflix.