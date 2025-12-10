Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que cada vez tiene más títulos interesantes. Una serie ha logrado cautivar la atención del mundo entero con una comedia romántica, que en tan solo un año, se ha vuelto una de las más populares de la plataforma, y es que este k-drama tiene un total de tan solo 16 capítulos: Amor en la puerta de al lado.
Netflix arrasa en visitas con un k-drama romántico de solo 16 capítulos
Esta serie de Netflix viene siendo una de las historias más elegidas del género desde el 2024, y es que nadie le compite
Las series y películas de producción coreana siguen siendo el mayor furor de Netflix a nivel mundial, y es que los títulos del catálogo han aplastado a los relatos españoles y turcos, de los favoritos de los suscriptores. La serie logró posicionarse entre las comedias románticas más recomendadas de la plataforma, con un relato que promete conquistarte desde el minuto uno, con una historia atrapante.
Netflix decidió tener una modalidad especial con esta serie, y es que no fue estrenada completa en el catálogo de series y películas, sino que fue incorporando poco a poco sus capítulos, generando mucha expectativa entre los suscriptores. Desde mediados del 2024, la oferta coreana se sumó a esta oleada de fanatismo por los relatos asiáticos, y llegó a ser parte del Top 10 de más vistas en más de 50 países.
Con un total de 16 capítulos, la serie creó una historia un poco más larga de las series coreanas más exitosas de Netflix, pero esto poco le importó a los suscriptores, ya que su historia es una verdadera joya que combina drama, comedia y romance. Desde entonces aparece en el catálogo de series y películas como una de las ofertas líderes del género, sitio que ocupa desde hace ya poco más de un año.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es considerada como una de las ofertas románticas coreanas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Amor en la puerta de al lado
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Amor en la puerta de al lado centra su historia en: "En un intento por rehacer su vida, una mujer vuelve a Corea y se reencuentra con un amigo de la infancia, con quien comparte una historia complicada".
La serie viene siendo de los relatos coreanos más elegidos de Netflix desde 2024, y no para de sumar reproducciones con solo 16 capítulos.
Netflix: reparto de la serie Amor en la puerta de al lado
- Jung Hae-in como Choi Seung-hyo
- Jung So-min como Bae Seok-ryoo
- Cho Han-cheol como Bae Geun-shik
- Jang Young-nam como Seo Hye-sook
- Lee Seung-hyup como Bae Dong-jin
- Park Ji-young como Na Mi-sook
- Yoon Ji-on como Kang Dan-ho
- Kim Ji-eun como Jung Mo-eum
Dónde ver la serie Amor en la puerta de al lado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor en la puerta de al lado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor en la puerta de al lado se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor en la puerta de al lado se puede ver en Netflix.