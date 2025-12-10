Netflix arrasa en visitas con un k-drama romántico de solo 16 capítulos

Con un total de 16 capítulos, la serie creó una historia un poco más larga de las series coreanas más exitosas de Netflix, pero esto poco le importó a los suscriptores, ya que su historia es una verdadera joya que combina drama, comedia y romance. Desde entonces aparece en el catálogo de series y películas como una de las ofertas líderes del género, sitio que ocupa desde hace ya poco más de un año.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es considerada como una de las ofertas románticas coreanas más elegidas de la plataforma.

Embed - Amor en la puerta de al lado | CLIP OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Amor en la puerta de al lado

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Amor en la puerta de al lado centra su historia en: "En un intento por rehacer su vida, una mujer vuelve a Corea y se reencuentra con un amigo de la infancia, con quien comparte una historia complicada".

La serie viene siendo de los relatos coreanos más elegidos de Netflix desde 2024, y no para de sumar reproducciones con solo 16 capítulos.

amor en la puerta de al lado 2

Netflix: reparto de la serie Amor en la puerta de al lado

Jung Hae-in como Choi Seung-hyo

Jung So-min como Bae Seok-ryoo

Cho Han-cheol como Bae Geun-shik

Jang Young-nam como Seo Hye-sook

Lee Seung-hyup como Bae Dong-jin

Park Ji-young como Na Mi-sook

Yoon Ji-on como Kang Dan-ho

Kim Ji-eun como Jung Mo-eum

Dónde ver la serie Amor en la puerta de al lado, según la zona geográfica