Una joven se cansó de que su hermano mayor le robe, lo mató y le dieron 10 años por el crimen

El cansancio anterior al crimen

El 23 de junio de 2025, Raul Pérez se encontraba en una parada de micros ubicada en la esquina de Pablo Neruda y avenida Libertadora, en La Favorita. En ese momento, una moto con dos mujeres se detuvo en el lugar. La conductora se bajó empuñando un arma de fuego y le efectuó un disparo en la cabeza que terminó con su vida al instante.

raul perez crimen

A la víctima fatal le decían Padi y era conocido en esa zona del oeste de Ciudad porque solía cometer robos a los vecinos del propio barrio. De hecho, estaba prácticamente en situación de calle y con problemas por el consumo de drogas.

En ese contexto es que solía atacar a su hermana menor. No sólo la maltrataba, sino que también le robaba pertenencias para comprar estupefacientes. Así surgió la información de que horas antes del crimen, el Padi le había sustraído unas zapatillas a su hermana Micaela Pérez lo que había generado un hartazgo en la chica.