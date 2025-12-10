Se cansó de los malos tratos y robos constantes que sufría por parte de su hermano mayor. Tomó la peor decisión: se vengó y lo mató de un disparo en la cabeza. Ahora, una chica de 22 años fue condenado por el crimen ocurrido en La Favorita a mediados de año.
Una joven se cansó de que su hermano mayor le robe, lo mató y le dieron 10 años por el crimen
La chica de 22 años admitió haber cometido el crimen de su hermano y pactó una pena con la Fiscalía
En menos de 6 meses de investigación, el crimen de Raúl Ezequiel Pérez (29) se terminó esclareciendo. Es que su propia hermana que ya estaba detenida en la causa, Laura Micaela Pérez (22), decidió pasar por un juicio abreviado donde admitió el asesinato.
De esta forma, la fiscal Florencia Díaz Peralta y la defensora oficial Laura García pactaron que sea condenada a una pena de 10 años y 6 meses de prisión, la mínima que se contempla para el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -el agravante del vínculo no se contempla en caso de hermanos-.
El cansancio anterior al crimen
El 23 de junio de 2025, Raul Pérez se encontraba en una parada de micros ubicada en la esquina de Pablo Neruda y avenida Libertadora, en La Favorita. En ese momento, una moto con dos mujeres se detuvo en el lugar. La conductora se bajó empuñando un arma de fuego y le efectuó un disparo en la cabeza que terminó con su vida al instante.
A la víctima fatal le decían Padi y era conocido en esa zona del oeste de Ciudad porque solía cometer robos a los vecinos del propio barrio. De hecho, estaba prácticamente en situación de calle y con problemas por el consumo de drogas.
En ese contexto es que solía atacar a su hermana menor. No sólo la maltrataba, sino que también le robaba pertenencias para comprar estupefacientes. Así surgió la información de que horas antes del crimen, el Padi le había sustraído unas zapatillas a su hermana Micaela Pérez lo que había generado un hartazgo en la chica.